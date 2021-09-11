Ассистенты подвели Абдулу. Эксперт о судействе в матче Александрия – Ингулец

Седьмой тур чемпионата Украины открывал матч "Александрия" - "Ингулец". Победу в итоге добыли хозяева поля, но матч также запомнился не качественной работой судейской бригады. Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар разобрал два эпизода, по итогам которых Анатолий Абдула должен был назначить пенальти, но рефери принимал другое решение.

Нужно отметить, что судейство было не на уровне команд. В двух ключевых моментах, связанных с не назначением 11-метровых ударов, Абдула отстал от эпизодов и был не на оптимальном расстоянии от них, поэтому и не видел детали нарушений. Это первое. Второе - плохая командная работа все бригады. Хотя, казалось бы, все трое из харьковского региона, взаимопонимание и взаимовыручка должны быть более высокими. Но нет.

Решающими оказались два момента. На 68-й минуте Ковалец вошел в штрафную площадь соперника, умело прикрыл мяч, а Коробенко, преследуя александрийца, пытался в подкате выбить мяч, но ударил в бедро оппонента, после чего произошло падение. На это нарушение Абдула, находясь довольно далеко, никак не среагировал. Мог ли в этом моменте помочь ассистент Холодинский? К сожалению, сейчас такова тенденция, что моя хата с краю. Хотя роль помощника именно помогать арбитру в трудных эпизодах. Мы этого не увидели.

А вот на 77-й минуте уже другой ассистент - Думенко - сильно подвел Абдулу. Атакующий игрок Плохотнюк откликнулся на передачу, устремился к мячу, первым проткнул его мимо вратаря Билыка, который также стремился выбить сферу, но врезался в корпус соперника. И тут Думенко сигнализирует нарушение со стороны, все думали вратаря, но, как оказалось, игрока "Ингульца". Абдула, и в этом моменте находясь далеко, доверился решению коллеги, который не разобрался, и не поставил очевидный пенальти.

Имеем две крупные ошибки, хочу подчеркнуть, всей бригады. Хоть не обидно двум командам, лишившихся право на пробитие ударов с "точки". В силу возраста, где-то лишнего веса, Абдуле уже трудно выполнять работу на скоростных рывках, а на монотонном беге при современной динамике игры далеко не уедешь и нигде не успеешь.