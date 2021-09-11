Нападающий Металлиста 1925 выбыл почти до конца сезона из-за полученной травмы в спарринге

Нападающий "Металлист 1925" Владислав Дмитренко неудачно провел паузу на международные матчи. В товарищеском матче против "Ворсклы" игрок повредил крестообразную связку и два мениска. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ориентировочно восстановление займет 7-8 месяцев. На этой неделе он был прооперирован.

Также в лазарете харьковчан находятся еще четверо игроков. Нападающие Дерек и Пономарь вернутся к полноценным тренировкам в феврале и декабре соответственно. Полузащитнику Жичикову на восстановление еще нужно 4-5 месяцев. А вот Ростислав Русин вернется на поле через две недели.

Следующий матч "Металлист 1925" сыграет против "Динамо" в Харькове. Поединок запланирован на сегодня, 11 сентября, на 17:00.