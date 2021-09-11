  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Металлиста 1925 выбыл почти до конца сезона из-за полученной травмы в спарринге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Металлиста 1925 выбыл почти до конца сезона из-за полученной травмы в спарринге

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередная проблема в атаке харьковчан

Нападающий Металлиста 1925 выбыл почти до конца сезона из-за полученной травмы в спарринге

Металіст 1925/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Металлист 1925" Владислав Дмитренко неудачно провел паузу на международные матчи. В товарищеском матче против "Ворсклы" игрок повредил крестообразную связку и два мениска. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ориентировочно восстановление займет 7-8 месяцев. На этой неделе он был прооперирован.

Также в лазарете харьковчан находятся еще четверо игроков. Нападающие Дерек и Пономарь вернутся к полноценным тренировкам в феврале и декабре соответственно. Полузащитнику Жичикову на восстановление еще нужно 4-5 месяцев. А вот Ростислав Русин вернется на поле через две недели.

Следующий матч "Металлист 1925" сыграет против "Динамо" в Харькове. Поединок запланирован на сегодня, 11 сентября, на 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Жичиков Виталий Пономарь Владислав Дмитренко Металлист 1925 (Харьков) Ростислав Русин Дерек Фрейтас Рибейро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo55
11.09.2021 в 10:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
11.09.2021 в 10:11
Очень жаль Владислава. Жаль Метал. Так боролись за выход в УПЛ, что бы там иметь пол состава в лазарете... Эх, тяжело будет
Ответить
+1
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
11.09.2021 в 09:49
Жаль парня. После крестов на прежний уровень оч тяжело вернуться. Против Днепра хорошо смотрелся
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...