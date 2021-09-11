Сергей Гринь: По ажиотажу в раздевалке понял: в дерби надо выложиться не на 100, а на 500 процентов

В дерби Кировоградщины, которое состоялось на обновленном газоне александрийского КСК "Ника", встречались "Александрия" и петровский "Ингулец". Героем поединка стал новичок "горожан" Сергей Гринь, забивший единственный мяч в начале второго тайма. Его результативный удар помог команде Юрия Гуры как минимум на одни сутки подняться с шестого места в турнирной таблице на второе.

Сразу после матча 27-летний нападающий поделился впечатлениями от дерби, заодно рассказав об адаптации в "Александрии" и своей непродолжительной легионерской миссии в датском клубе "Вайле".

СУПЕРДЕБЮТ, НАКАЛ СТРАСТЕЙ И ПОВЫШЕННЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ

- Дебют в александрийской команде получился у вас лучше не придумаешь...

- Да уж, дебют удался. Это - супердебют! Команда добилась положительного результата, одержав победу в принципиальном матче. Это самое главное.

- Как рождался ваш гол?

- Если честно, то я лишь помню, как Ванька (одноклубник Калюжный – прим. авт.) получил мяч, посмотрел, а я в этот момент открылся. Он отдал передачу, а остальное, как говорится, было делом техники. Мне повезло: пробил в дальний угол – и забил.

- Матчи между командами из одной области всегда проходят в напряженной и упорной борьбе. Характер дерби в поединке с "Ингульцом" ощущался?

- Конечно! Накал страстей у нас был еще в раздевалке перед игрой. Я когда приходил в команду, то даже не знал, что тут такое дерби – "Александрия" - "Ингулец", и что игра будет настолько принципиальной! Но когда в раздевалке я ощутил ажиотаж и всю полноту ответственности, то понял: надо отдать игре все силы и выложиться не на сто процентов, а на пятьсот.

- В чем заключался ажиотаж?

- На протяжении всей недели, предшествующей встрече с "Ингульцом", главный тренер нам говорил, насколько принципиальной она будет и что нам кровь из носу нужно ее выиграть. Уже потом президент клуба сказал, что в этой игре необходимо отдать все силы и непременно победить. Учитывая, какие были эмоции, стало понятно: другого результата, кроме победного, быть просто не может.

- Повышенные премиальные за победу в дерби предусмотрены?

- Перед игрой нам сказали, что они будут. Но сколько – я не знаю. Наверное, объявят потом.

- Счет по игре?

- Мы в основном контролировали игру, но были небольшие проблемы: когда находились у ворот соперника, то последний пас либо концовка не удавались. Но во втором тайме после забитого мяча у нас стали появляться моменты. Думаю, что и пенальти в ворота "Ингульца" был чистый, когда был фол на Кирюхе Ковальце. Надеюсь, что судья посмотрит повтор и поймет, что он был неправ. В ряде проведенных нами хороших атак были еще голевые моменты, однако надежно сработал вратарь гостей Жека Гальчук. Думаю, счет в нашу пользу мог быть и большим. Хотя стоит сказать, что и "Ингулец" мог забить. Но как бы там ни было, а результат закономерный.

- Учитывая, что после первого тайма матча с "Ингульцом" счет был 0:0, какими были коррективы в перерыве?

Было сказано, что нужно в концовке немного прибавить. Мы вроде хорошо разыгрывали мяч, но подходя к чужим воротам, предпринимали какие-то неправильные действия. Нужно было обратить на это внимание, и поспокойнее и хладнокровнее распоряжаться с мячом.

ИЗ "ЗАРИ" - В "АЛЕКСАНДРИЮ"

- Каким образом попали в "Александрию"?

- Еще когда я был с "Зарей" на сборах, то связался с наставником александрийской команды. Он дал мне понять, что на меня рассчитывает и хочет видеть меня в команде. Я согласился, не раздумывая. Позвонил своему агенту и сказал, чтобы он решал вопросы, связанные с моим переходом. Дело в том, что у меня с луганским клубом на тот момент действовал контракт на полтора года.

- Как вас приняли в александрийской команде?

- Хорошо. Я ведь многих ребят еще до прихода в команду знал. Того же Ковальца, Дениса Мирошниченко. А еще Каспарса Дубру, мы с ним общались. С остальными был знаком не лично, а заочно – против многих из них приходилось играть, встречались на поле. В общем, коллектив в "Александрии" хороший, приняли меня дружелюбно. Ребята говорили: если нужна какая-то помощь – как, например, с поиском квартиры или еще что-то, то обращайся.

- А как насчет взаимопонимания с новыми партнерами на футбольном поле?

- Оно установилось быстро. Тем более, что мы играли товарищескую игру с "Днепром-1", причем таким же составом. Хорошо отыграв первый тайм, могу сказать, что не было никаких недопониманий, все было по делу. "Прессинг, прессинг!", "Отходим, отходим!". Мяч контролировали, все друг друга понимали. С этим никаких проблем не было.

- Что не сложилось у вас в "Заре"?

- Просто не моя команда – вот и все. Такое бывает в футболе. Ни в коем случае не хочу сказать, что тренер плохой или еще что-то в этом роде. Нет. Все в "Заре" было на высшем уровне – мне нравились и тренировки, и сам коллектив, был дружен с ребятами. Но так уж сложилось. Повторюсь: так бывает, это – футбол.

КОГДА ДОВЕРИЕ ПОДКУПАЕТ

- Всего чуть больше года назад вы вернулись в украинский футбол после заграничной командировки. На родине играть комфортнее?

- В большей мере за рубежом устал психологически. Да, когда я дома, мне комфортнее и привычнее. Это все индивидуально, у каждого может быть по-разному. Кто-то улетает за границу – и им там нормально. А мне в датском "Вайле" было неплохо лишь поначалу, когда в одной команде со мной были знакомые по выступлениям в украинском футболе Юрченко и Эмерсон. Оба потом ушли, и оказавшись в одиночестве, мне было тяжелее.

- Каким ветром вас занесло в Данию?

- Опять же – этим занимался мой агент. Я прилетел в Данию, в "Вайле" меня протестировали и несмотря на наличие травмы, я подписал с этим клубом контракт.

Фото - vejle-boldklub.dk

- Неужели его представителей ничуть не смутила ваша травма?

- Нет. Хотя после того, как я потянул заднюю поверхность бедра, у меня были проблемы с сухожилием. По этой причине пропустил три месяца, но несмотря на временную проблему со здоровьем в "Вайле" меня взяли и еще два месяца готовили.

- Такое отношение наверняка подкупало?

- Разумеется. Когда к тебе хорошо относятся - как главный тренер, так и руководство клуба, это всегда подкупает.

ДАТСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ УКРАИНСКОГО НАПАДАЮЩЕГО

- Что запомнилось вам в период выступлений в "Вайле"?

- Страна, менталитет, культура. Хорошие дороги. А вот футбол там совсем другой. Вот что запомнилось.

- Что представляет из себя "Вайле"?

- Неплохая команда, амбициозная. Там в основном наигрывают молодых футболистов и продают их в более серьезные европейские клубы.

- На какой позиции там играли?

- Левого нападающего.

- За время выступлений в Дании, если верить статистике, вы забили всего четыре мяча…

- Наверное, четыре… Зато голевых передач я в "Вайле" много отдал. Наверное, около пятнадцати наберется.

Фото - vejle-boldklub.dk

- По какой причине уехали?

- Во-первых, потому что соскучился за Родиной. А во-вторых, у меня с тренером "Вайле" произошел конфликт. Все так сложилось, что я просто ушел – и все.

- Потом об этом шаге не жалели?

- Ни в коем случае! Каким бы он ни был, а все же какой-то опыт в футбольном плане приобрел. Да и английский язык выучил.

МАХНУТЬ В КИНО В ДНЕПР

- Есть надежда, что он может пригодиться вам в другом зарубежном клубе?

- Не в этом дело. Просто английский знать – это хорошо. В любой момент ты всегда можешь пообщаться с кем-то из иностранцев. Даже у нас в команде есть ребята, которые не говорят по-русски, но с ними я общаюсь и находим общий язык. В связи с этим они не чувствуют себя некомфортно.

- Аргентинец Клаудио Спинелли в их числе?

- Да. Как и малиец Бурама Фомба. С ним первое время я жил на базе в одной комнате, и мы хорошо общались.

- Если вдруг возникнет вариант снова оказаться за рубежом – во второй раз поехать рискнете?

- Если честно, то сейчас об этом не думаю. У меня все мысли связаны только с футбольным клубом "Александрия", с которым не так давно я подписал двухлетний контракт.

- Как вам в провинциальной Александрии?

- Нормально. Александрия, конечно, не Киев и не Днепр. Это маленький, но достаточно уютный городок. В нем есть кофейни, куда в свободное от работы время можем сходить попить кофе. Можем также созвониться с ребятами и поехать в тот же Днепр - посмотреть фильм в кинотеатре. Это не так далеко. В общем, скучать не приходится.