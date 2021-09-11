Колос - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

На поле Ковалевке сыграют команды, которые перед стартом декларировали цель попасть в еврокубковую зону. Но что-то пошло не так. "Колос", удивлявший всех два года подряд, скатился в нижнюю часть таблицу, вылетел из Лиги Конференций от Караганды, а в последнем туре проиграл "Динамо" со счетом 0:7. Этот горький набор вынудил Руслана Костышина подать в отставку, оставив вместо себя Сергея Кузнецова, которому дадут время проявить себе на посту главного тренера.

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Казалось бы, может ли быть что-то хуже. Может. "Мариуполь" за шесть туров набрал всего одно очко, заняв последнее в турнирной таблице. Перед перерывом "приазовцы" вчистую проиграли "Ингульцу", а Остап Маркевич в очередной раз дал понять, что ему необходимо кадровое усиление. Молодого наставника не услышали и ему вновь придется рассчитывать на старых игроков. Посмотрим, что его команда сможет показать в воскресенье.

Смотрите матч седьмого тура УПЛ в воскресенье, 12-го сентября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Мариуполь" будет доступна на платформе Oll.tv.