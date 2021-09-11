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Александр Назаренко: Круто звучит, что встреча с Шахтером - это матч за второе место

Премьер-лига
(1 голосов)

Но пока на второй позиций совсем другая команда

Александр Назаренко: Круто звучит, что встреча с Шахтером - это матч за второе место

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко прокомментировал встречу против "Шахтера" в УПЛ:

" - "Шахтер" будет выступать в групповом раунде Лиги чемпионов. Для "Днепра-1" это хороший экзамен. Будет трудно. Однако если будем достойно противостоять горнякам, то, думаю, у нас будут шансы на хороший результат.

- Какие у "Днепра-1" цели на сезон?

- Мы хотим попасть в еврокубки. Однако сейчас об этом не думаем. Движемся от матча к матчу. Каждый поединок для нас - как финал...

- На данном этапе встреча с "Шахтером" - это матч за второе место. Звучит немного странно?

- Круто звучит (улыбается). Мы много работаем, и Боженька нас вознаграждает. Впрочем, впереди еще очень много матчей, но несмотря на это хотелось бы, чтобы подобных поединков было больше. Мы идем к своей цели, а как получится, узнаем весной.

- Кстати, в методах работы Игоря Йовичевича и Руслана Ротаня есть что-то общее?

- Да. В них бешеный азарт к футболу. А еще бросается в глаза то, что оба наставника всегда верят в свою команду. Это заряжает футболистов.

- Вполне возможно, что в предстоящем матче тебе предстоит сыграть против Соломона и Исмаили. Догадываешься, как противостоять этим быстрым футболистам?

- Я еще не знаю, буду ли в стартовом составе. Но вообще мне уже приходилось играть против этих исполнителей. Главное - не давать им много времени на размышления и пространства, тогда все будет хорошо.

- Что нужно сделать "Днепру-1", чтобы уехать из Киева в хорошем настроении?

- Нужно показать свою лучшую игру, выйти на матч с огромным желанием победить. Должны быть максимальные самоотдача и концентрация. Если мы все это выполним, результат будет положительным", - сказал Назаренко.

Напомним, что "Днепр-1" и "Шахтер" сейчас занимают четвертое и третье место в турнирной таблице УПЛ соответственно, имея в активе по 13 очков. На втором месте пока расположилась "Александрия" с 14 зачетными пунктами.

"Горняки" примут днепрян сегодня, 11 сентября, в 19:30 на НСК "Олимпийский".

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Назаренко
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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
11.09.2021 в 11:11
Что-то этот парень сильно много возомнил себе
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