Александр Назаренко: Круто звучит, что встреча с Шахтером - это матч за второе место

Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко прокомментировал встречу против "Шахтера" в УПЛ:

" - "Шахтер" будет выступать в групповом раунде Лиги чемпионов. Для "Днепра-1" это хороший экзамен. Будет трудно. Однако если будем достойно противостоять горнякам, то, думаю, у нас будут шансы на хороший результат.

- Какие у "Днепра-1" цели на сезон?

- Мы хотим попасть в еврокубки. Однако сейчас об этом не думаем. Движемся от матча к матчу. Каждый поединок для нас - как финал...

- На данном этапе встреча с "Шахтером" - это матч за второе место. Звучит немного странно?

- Круто звучит (улыбается). Мы много работаем, и Боженька нас вознаграждает. Впрочем, впереди еще очень много матчей, но несмотря на это хотелось бы, чтобы подобных поединков было больше. Мы идем к своей цели, а как получится, узнаем весной.

- Кстати, в методах работы Игоря Йовичевича и Руслана Ротаня есть что-то общее?

- Да. В них бешеный азарт к футболу. А еще бросается в глаза то, что оба наставника всегда верят в свою команду. Это заряжает футболистов.

- Вполне возможно, что в предстоящем матче тебе предстоит сыграть против Соломона и Исмаили. Догадываешься, как противостоять этим быстрым футболистам?

- Я еще не знаю, буду ли в стартовом составе. Но вообще мне уже приходилось играть против этих исполнителей. Главное - не давать им много времени на размышления и пространства, тогда все будет хорошо.

- Что нужно сделать "Днепру-1", чтобы уехать из Киева в хорошем настроении?

- Нужно показать свою лучшую игру, выйти на матч с огромным желанием победить. Должны быть максимальные самоотдача и концентрация. Если мы все это выполним, результат будет положительным", - сказал Назаренко.