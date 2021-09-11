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Динамо будет играть против Металлиста 1925 с игроками ротации в основе - Источник
Идет подготовка к Лиге Чемпионов
Фото: fcdynamo.kiev.ua / Автор: А.Попов
Киевское "Динамо" на выездной матч против "Металлиста 1925" выйдет не самым сильным составом. В стартовой одинадцятке появятся несколько игроков ротации. Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".
В последнее время на тренировках в центре защиты наигрывалась пара Кендзера-Шабанов. Именно последний должен будет сыграть рядом с Забарным в Харькове. Также на поле должны выйти Илья Шкурин, Владимир Шепелев и Александр Андриевский. Не исключен и дебют последнего новичка киевлян Витиньо.
Источник отмечает, что ротация будет в пределах разумного. Несмотря на то, что нужно оставить силы на матч против "Бенфики" в Лиге Чемпионов, также и важно не терять очки во внутреннем первенстве.
"Металлист 1925" примет "Динамо" сегодня, 11 сентября, в 17:00. А уже во вторник, 14 сентября, "бело-синие" сыграют против "Бенфики" в Киеве.
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