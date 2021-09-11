  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо будет играть против Металлиста 1925 с игроками ротации в основе - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо будет играть против Металлиста 1925 с игроками ротации в основе - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Идет подготовка к Лиге Чемпионов

Динамо будет играть против Металлиста 1925 с игроками ротации в основе - Источник

Фото: fcdynamo.kiev.ua / Автор: А.Попов

Новина українською

Киевское "Динамо" на выездной матч против "Металлиста 1925" выйдет не самым сильным составом. В стартовой одинадцятке появятся несколько игроков ротации. Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".

В последнее время на тренировках в центре защиты наигрывалась пара Кендзера-Шабанов. Именно последний должен будет сыграть рядом с Забарным в Харькове. Также на поле должны выйти Илья Шкурин, Владимир Шепелев и Александр Андриевский. Не исключен и дебют последнего новичка киевлян Витиньо.

Источник отмечает, что ротация будет в пределах разумного. Несмотря на то, что нужно оставить силы на матч против "Бенфики" в Лиге Чемпионов, также и важно не терять очки во внутреннем первенстве.

"Металлист 1925" примет "Динамо" сегодня, 11 сентября, в 17:00. А уже во вторник, 14 сентября, "бело-синие" сыграют против "Бенфики" в Киеве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Артем Шабанов Александр Андриевский Томаш Кендзёра Владимир Шепелев Илья Шкурин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо Киев Inside

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
friday13 (Львів)
11.09.2021 в 12:03
металіст гратиме без воротаря - джерело
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...