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Кривенцов: Для нас хорошая проверка - сыграть против чемпиона страны
Коуч позитивно настроен перед поединком
Фото - Марія Шайк
Главный тренер "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов дал комментарий о принципиальности матча с "Динамо":
— "Динамо" – лидер, вы – человек, который много лет был в "Шахтере", к тому же работали с Луческу. Является ли эта игра особенной?
— По названным причинам – нет. Но для нас хорошая проверка сыграть против чемпиона страны. Это мотивирует и подталкивает, чтобы мы показали достойную игру на фоне такого соперника.
— Подготовка к этой игре для вас намного легче, потому что вы знаете как тренирует свои команды Луческу?
— Знаю. Безусловно. Но ведь люди меняются со временем. Футбол не стоит на месте. Все учесть невозможно, однако мы попробуем, – сказал Кривенцов.
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