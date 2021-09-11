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Кривенцов: Для нас хорошая проверка - сыграть против чемпиона страны

Премьер-лига
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Коуч позитивно настроен перед поединком

Кривенцов: Для нас хорошая проверка - сыграть против чемпиона страны

Фото - Марія Шайк

Новина українською

Главный тренер "Металлиста-1925" Валерий Кривенцов дал комментарий о принципиальности матча с "Динамо":

— "Динамо" – лидер, вы – человек, который много лет был в "Шахтере", к тому же работали с Луческу. Является ли эта игра особенной?

— По названным причинам – нет. Но для нас хорошая проверка сыграть против чемпиона страны. Это мотивирует и подталкивает, чтобы мы показали достойную игру на фоне такого соперника.

— Подготовка к этой игре для вас намного легче, потому что вы знаете как тренирует свои команды Луческу?

— Знаю. Безусловно. Но ведь люди меняются со временем. Футбол не стоит на месте. Все учесть невозможно, однако мы попробуем, – сказал Кривенцов.

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В статье: Валерий Кривенцов Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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