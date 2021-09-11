Привезли проблемы. Рух - Заря 1:1

Помните матч "Зари" против "Рапида" в Вене? Мы тогда хвалили подопечных Виктора Скрипника за игру в атаке, однако подводила реализация, а привозы в обороне приводили к пропущенным. По ходу поединка во Львове тот матч вспоминался часто.

"Рух" сразу включился в игру и выдал неплохой отрезок минуты в три. Однако после этого луганчане мяч взяли под свой контроль и стали искать пути подхода к воротам Юрия Панькива. Опять не хватало завершающего удара, хотя до штрафной площади всё было окей: находили возможности для дальних ударов, здорово обыгрывались в стеночки. Когда же выкатывали кому-то под удар на линию вратарской, то зачастую это были передачи в борьбу. Значит, понимания, как завершать, у команды нет. Самый эффектный эпизод стартовой 45-минутки был с участием Аллахяра. Иранец от ближней штанги пяткой переправлял снаряд в сетку после паса из глубины. Лайнсмен, правда, офсайд в этом эпизоде увидел, хотя это было уже второстепенно - главное, что сам Саядманеш в створ не попал.

"Руху" приходилось очень тяжко. Казалось, что победа "Зари" - дело времени. Однако травма Назарины в середине тайма повлияла на развитие событий. Выход Цвека позволил львовянам чувствовать себя уверенней и чаще переходить середину поля. Даже забить. Как и в Вене, гол пришёл после луганской ошибки: Вернидуб в достаточно простой ситуации не рассчитал траекторию полёта мяча и махнул мимо него, Борячук подхватил, приблизился к воротам и пробил под правую стойку. Не отвлёк форварда даже подкат, который делал Имереков то ли под нападающего "Руха", то ли под своего же капитана Вернидуба.

"Заря", такое ощущение, была готова, что в защите на ноль сыграть не получится, поэтому гол её не смутил. Команда Виктора Скрипника как шла вперёд, так и продолжала это делать после пропущенного. Другой вопрос, что "Рух" стал играть увереннее, стал наконец-то видеть все свободные зоны, которые луганчане им оставляли. У гостей серьёзно проседали фланги обороны, в Цвеке и Имерекова в принципе никогда особой уверенности нет, а теперь ещё закрались сомнения и по Вернидубу. В общем, оставалось только надеяться, что забить получится больше, чем пропустить.

Однако в нападении луганчан хватало своих трудностей. Повторимся: мяч в штрафную доставляли, но всё в борьбу. И эта борьба приводила не к победам в единоборствах Гладкого или Аллахяра, а к сумбурному завершению в виде скидок в зоны, где не было партнёров. Украинский нападающий, кстати, свой гол сегодня забил, но затолкал ещё и защитника в ворота, поэтому взятие ворот не зафиксировали.

"Руху" бы чуть больше класса, и можно было бы не просто защитить победу, а сделать это досрочно. Однако вместо того, чтобы поставить точку в тех шансах, которые им оставляли, львовяне пропустили. Это была очень простая комбинация: Панькив со свободного удара набросил мяч на голову Вернидубу, капитан "Зари" в касание бросил в прорыв Аллахяра, а тот выиграл единоборство у двоих. Вот вам и разница в классе.

Дальше пошла классика. Луганчане ещё продолжали идти вперёд, но уже по иннерции. Было ощущение, что свою программу-минимум гости выполнили. А в погоне за тремя очками был риск остаться без ничего. Леонид Кучук после пропущенного сделал две замены, чтобы освежить атаку, но команда была ментально не готова идти в за победой.

Матч закрыл ещё один безумный шанс у "Зари". Как хорошая мелодия луганчане разыграли атаку в три действия и вывели левее центра Шахаба один на один. Захеди, во-первых, зачем-то заложил вирах через площадь Рынок, а во-вторых - с острого угла, но без сопротивления, не попал в створ ворот. И это тоже показатель класса.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Тарас Чопилко (Киев)

Рух - Заря 1:1

Голы: Андрей Борячук 37 - Аллахяр 74

Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Остап Притула (Андрей Кухарук 70, Алексей Сыч 90), Ярослав Мартынюк, Марьян Мысык, Богдан Бойчук (Орест Кузык 80), Максим Белый, Андрей Борячук (Даниил Кондраков 80), Роман Карасюк, Виталий Роман (Роман Гагун 46)

Заря: Дмитрий Мацапура, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Раймонд Фримпонг 72), Виталий Вернидуб, Владислав Кабаев, Сергей Булеца, Егор Назарина (Ловро Цвек 24), Максим Имереков (Шахаб Захеди 72), Аллахяр

Предупреждения: Ярослав Мартынюк 38, Валерий Федорчук 39, Юрий Панькив 62, Марьян Мысык 90+3 - Виталий Вернидуб 32, Ловро Цвек 64, Жуниор Рейс 89