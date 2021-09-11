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Де Дзерби: Победа в чемпионате - наша главная цель
О Лиге чемпионов тоже не забывает
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал цели команды на сезон:
"В Украине почти все команды ждут нас на своей половине поля, чтобы потом быстро контратаковать. Мы провели шесть матчей в чемпионате и могли выиграть их все. Мы победили в четырех из них при одном поражении и одной ничьей. Этот факт меня разозлил, потому что мы должны были по максимуму набирать баллы. И если сейчас у нас нет 18 очков, то мы можем винить в этом только самих себя и никого больше.
В Италии некоторые команды исповедуют те же принципы игры, с которыми мы столкнулись в Украине, хотя есть и другие, у которых больше смелости. Но в целом футбол одинаков в любой стране.
Выступать в Лиге чемпионов престижно. Но для меня задачей номер один является победа в чемпионате. Нужно распределять свои силы таким образом, чтобы чемпионат был в приоритете. Если команда привыкнет хорошо играть в чемпионате, она будет хорошо играть и в Лиге чемпионов. Мы живем в Украине и принимаем участие в первенстве Украины, поэтому победа в чемпионате – наша главная цель", - сказал Де Дзерби.
Напомним, что сейчас "Шахтер" расположился на третьей позиции УПЛ с 13-ю очками в активе. Следующий матч "горняки" проведут против "Днепра-1" сегодня, 11 сентября, в 19:30.
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