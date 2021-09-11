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Составы на матч Металлист-1925 - Динамо. Шкурин и Леднев в старте

Премьер-лига
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В воротах киевлян Бущан. Супряга - в запасе

Составы на матч Металлист-1925 - Динамо. Шкурин и Леднев в старте

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В рамках 7-го тура УПЛ "Металлист-1925" дома примет киевское "Динамо". Начало встречи - 17:00.

Команды обьявили стартовые составы на этот поединок.

"Динамо": Бойко, Сидорчук, де Пена, Цыганков, Миколенко, Леднев, Андриевский, Забарный, Сирота, Шкурин, Кендзера.

Запасные: Бущан, Вербич, Шепелев, Шабанов, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга.

"Металлист-1925": Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк, Марлисон.

Запасные: Шелихов, Западня, Квакич, Батюшин, Протасов, Кравченко, Фабиньо, Задерака, Зубков.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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