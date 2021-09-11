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Кучук - после матча с Зарей: Это очень серьезный соперник с серьезными игроками в линии атаки

Премьер-лига
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Коуч имеет смешанные эмоции после матча

Кучук - после матча с Зарей: Это очень серьезный соперник с серьезными игроками в линии атаки

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук дал комментарий после ничьей в матче УПЛ с "Зарей" (1:1):

— Ваши эмоции от сегодняшнего матча?

— Это очень серьезный соперник, с серьезными игроками в линии атаки, с фланговыми игроками. Чуть не хватало нам игроков в центре обороны. У нас огромная проблема была, но мы большую часть матча закрывали все атаки соперника, не считая первых 10-12 минут.

Второй тайм был гораздо лучше и приятней в нашем исполнении, но в концовке мы чуть не доводили задуманное. Повторюсь, соперник был очень сильный, очень хороший. Благодарю соперника и тренера за эту игру. Для меня и "Руха" это школа. Как цепляться за любую возможность выиграть матч.

— Вы рискнули и поставили 18-летнего Романа в стартовый состав, но заменили в перерыве.

— Заменил, потому что было на это основание, не игровое. Хорошо, что он хоть признался, что были определенные проблемы, и за минуту до выхода на второй тайм мы сделали замену, хотя она не планировалась.

Это был второй его матч на высоком уровне. Сами понимаете, с U-19 и тут сразу такого соперника. Это опять же для него школа, и хорошая возможность проявить себя. Молодец.

— Стаменкович был не готов сыграть сегодня с первых минут?

— Футболист должен готовиться к сезону минимум 4 недели. Мы хотим, чтобы он за неделю тренировок попал в основной состав. Чуда не бывает. Милош восстанавливается, как будет складываться следующий матч, кто будет играть, мы уже решим до следующего матча.

— Насколько футболисты уже усвоили ваши идеи?

— Моя идея – моя идея. Это моя идея, да. А футболисты эту идею должны своей игрой воплотить в жизнь. Ни один матч мы не сыграли одинаково. Вот и все. Это умение перестраиваться, умение работать на результат, – сказал Кучук.

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В статье: Заря (Луганск) Леонид Кучук Рух (Львов)
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