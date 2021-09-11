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Состав Шахтера на игру с Днепром-1. Конопля и Фернандо в старте

Премьер-лига
(1 голосов)

Состав "горняков" на игру против днепрян

Состав Шахтера на игру с Днепром-1. Конопля и Фернандо в старте

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

В рамках 7-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1". Начало встречи - 19:30.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби обьявил стартовый состав своей команды на этот поединок.

"Шахтер": Пятов, Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Патрик, Педриньо, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Корниенко, Бондарь, Маркос, Марлос, Соломон, Мудрик, Судаков, Траоре.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Соколов (Никополь)
11.09.2021 в 19:37
Нагнуть кротов
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аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 19:13
В таком составе Шахтер ещё не играл. Посмотрим, что в итоге получится.
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