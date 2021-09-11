Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состав Шахтера на игру с Днепром-1. Конопля и Фернандо в старте
Состав "горняков" на игру против днепрян
Фото: ФК Шахтер
В рамках 7-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" примет "Днепр-1". Начало встречи - 19:30.
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби обьявил стартовый состав своей команды на этот поединок.
"Шахтер": Пятов, Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Патрик, Педриньо, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Корниенко, Бондарь, Маркос, Марлос, Соломон, Мудрик, Судаков, Траоре.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря только шестая, Александрия в зоне ЛЧ. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
- Динамо будет играть против Металлиста 1925 с игроками ротации в основе - Источник
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 сентября 2021
- С Супрягой и Бущаном. Динамо прибыло на матч с Металлистом 1925
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
11.09.2021 в 19:37
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 19:13
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...