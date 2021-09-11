  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Наконец-то. Супряга вышел во втором тайме матча с Металлистом-1925
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наконец-то. Супряга вышел во втором тайме матча с Металлистом-1925

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Голевыми действиями Владислав не отметился

Наконец-то. Супряга вышел во втором тайме матча с Металлистом-1925

Олександр Приходько

Новина українською

В матче 7-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Металлист-1925"

Во втором тайме главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выпустил на поле Владислава Супрягу - форвада заменил Илью Шкурина на 77-й минуте встречи.

Голевыми действиями 21 -летний нападающий не отметился, но спустя две минуты после выхода на поле заработал желтую карточку.

Это первое появление Супряги в матче УПЛ с мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...