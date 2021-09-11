Наконец-то. Супряга вышел во втором тайме матча с Металлистом-1925

В матче 7-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Металлист-1925"

Во втором тайме главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выпустил на поле Владислава Супрягу - форвада заменил Илью Шкурина на 77-й минуте встречи.

Голевыми действиями 21 -летний нападающий не отметился, но спустя две минуты после выхода на поле заработал желтую карточку.

Это первое появление Супряги в матче УПЛ с мая.