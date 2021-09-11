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Наконец-то. Супряга вышел во втором тайме матча с Металлистом-1925
Голевыми действиями Владислав не отметился
Олександр Приходько
В матче 7-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло "Металлист-1925"
Во втором тайме главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выпустил на поле Владислава Супрягу - форвада заменил Илью Шкурина на 77-й минуте встречи.
Голевыми действиями 21 -летний нападающий не отметился, но спустя две минуты после выхода на поле заработал желтую карточку.
Это первое появление Супряги в матче УПЛ с мая.
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