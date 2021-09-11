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Десна подписала контракт с Ковтуном

Премьер-лига
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Алексей взял себе 6-й номер

Десна подписала контракт с Ковтуном

ФК "Десна" / Автор неизвестен

Новина українською

Черниговская "Десна" объявила о подписании контракта с Алексеем Ковтуном.

Центральный защитник будет выступать за "бело-синих" под 6-м номером.

Прошлым клубом 26-летнего игрока был "Минай".

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В статье: Десна (Чернигов) Алексей Ковтун
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