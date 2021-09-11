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Десна подписала контракт с Ковтуном
Алексей взял себе 6-й номер
ФК "Десна" / Автор неизвестен
Черниговская "Десна" объявила о подписании контракта с Алексеем Ковтуном.
Центральный защитник будет выступать за "бело-синих" под 6-м номером.
Прошлым клубом 26-летнего игрока был "Минай".
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