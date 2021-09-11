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Металлист 1925 - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов
Киевляне продолжают лидировать в УПЛ
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" уверенно на выезде обыграло "Металлист-1925". Подопечные Мирчи Луческу сделали результат в начале второго тайма - с интервалом в 10 минут голами отметились полузащитник "бело-синих" Виктор Цыганков и Денис Гармаш.
Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Александр Беркут (Симферополь)
Голы: Виктор Цыганков 47, Денис Гармаш 57
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