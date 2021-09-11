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Рух - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов
Подопечные Кучука и Скрипника поделили очки
ФК "Рух" / Автор неизвестен
В поединке 7-го тура чемпионата Украины львовский "Рух" и луганская "Заря" расписали ничью. Счет в матче открыл форвард хозяев Андрей Боряук - на 37-й минуте встречи. А на 74-й Аллахяр поделил очки команд.
Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Тарас Чопилко (Киев)
Голы: Андрей Борячук 37 - Аллахяр 74
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