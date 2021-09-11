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Рух - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Подопечные Кучука и Скрипника поделили очки

Рух - Заря 1:1. Обзор матча и видео голов

ФК "Рух" / Автор неизвестен

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В поединке 7-го тура чемпионата Украины львовский "Рух" и луганская "Заря" расписали ничью. Счет в матче открыл форвард хозяев Андрей Боряук - на 37-й минуте встречи. А на 74-й Аллахяр поделил очки команд.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Михаил Маланчук (Черновицкая область), Тарас Чопилко (Киев)
Рух - Заря 1:1
Голы: Андрей Борячук 37 - Аллахяр 74

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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