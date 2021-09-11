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Луческу: При позиционных атаках мы контролировали ход игры, но соперник хорошо оборонялся

Премьер-лига
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(2 голосов)

Тренер рад победе своего клуба

Луческу: При позиционных атаках мы контролировали ход игры, но соперник хорошо оборонялся

Фото - Марія Шайк

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Металлистом-1925" (2:0) в 7-м туре УПЛ.

– Играли хорошо, играли против хорошего соперника. Я анализировал эту команду: они играют в хороший футбол, выходят из обороны через пас, очень опасны в контратаке. Нам нужен был гол, чтобы раскрепоститься, чтобы соперник начал выходить в атаку. Мы забили в начале второго тайма, который полностью был под нашим контролем. В первой половине было посложнее, потому что соперник тоже играл.

Удовлетворен тем, как ребята показал.и себя, как играли. Было сложно. При позиционных атаках мы контролировали ход игры, но соперник хорошо оборонялся. Все поменялось после забитого гола. Я рад и доволен тем, как ребята играют. Особенно теми игроками, которые заменили наших травмированных и дисквалифицированных футболистов. Стараюсь поддерживать всех игроков в игровом тонусе, что выходившие на замену соответствовали уровню команды. Они сегодня все сделали хорошо. Важной заменой стал выход на поле Гармаша, который очень хорошо сыграл, забил гол и поменял картину на поле.

– Дважды за матч довольно долго использовался ВАР. Один гол был отменен, второй, наоборот, засчитан. Можно ваше мнение?

– Не хочу комментировать ВАР. Со стороны не было видно, что там было. Мне показалось, что на Гармаше был пенальти. Не понимаю, почему судья не попросил помощи у арбитра ВАР. Об остальном не могу говорить, потому что не видел эти эпизоды. Две команды играли в футбол, судья сильно не испортил эту игру.

– Что поменяли в перерыве?

– Это моя проблема, что я говорил игрокам в раздевалке. Но после перерыва они лучше заиграли в пас, быстрее все делали и хорошо комбинировали. Как следствие – 2 гола. Но 2:0, наверное, не соответствует этому матчу, могло быть и больше, – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
УПЛ Online

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Комментарии (4)
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Fishing 555 (Rivne)
12.09.2021 в 05:51
О ще 2 дурня дізлайкових добавились короче осли телячі
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
12.09.2021 в 00:06
О і тут дізлайковий дурень з'явився
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0
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
11.09.2021 в 21:33
Ну спочатку і за відверті походеньки по Миколенко не гріх було червону показати! Ну і дійсно Гармашу захисник "заплів ногу", а те що до цього зміг м'яча вибити...
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+1
-2
Fishing 555 (Rivne)
11.09.2021 в 20:44
Реализацию моментов надо подтянуть.
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+3
-1


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