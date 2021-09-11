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Шахтер - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная победа "горняков"

Шахтер - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Александр Приходько

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Подопечные Роберто Де Дзерби в рамках 7-го тура УПЛ обыграли команду Игоря Йовичевича. Счет в поединке открыл Педриньо на 15-й минуте встречи. А все вопросы о победителе данной встречи в концовке снял форвард "горняков" Траоре.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Шахтер - СК Днепр-1 2:0
Гол: Фернандо дос Сантос Педро 15, Лассина Траоре 87

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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