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Шахтер - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа "горняков"
Фото: Александр Приходько
Подопечные Роберто Де Дзерби в рамках 7-го тура УПЛ обыграли команду Игоря Йовичевича. Счет в поединке открыл Педриньо на 15-й минуте встречи. А все вопросы о победителе данной встречи в концовке снял форвард "горняков" Траоре.
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
Гол: Фернандо дос Сантос Педро 15, Лассина Траоре 87
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