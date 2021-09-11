Йовичевич: Такая игра как с Шахтером позволит нам победить в 90% других матчей

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче 7-го тура УПЛ.

– Достойная игра, но поражение. Что чувствуете?

– Чувствую гордость за команду. Но даже такой игры не хватило, чтобы вырвать ничью или выиграть. Но такая игра позволит нам победить в 90% матчей с другими командами. Если продолжим играть в таком же духе, так же храбро и смело, то этого будет достаточно, чтобы выиграть в других матчах.

Планом на игру было – играть смело, храбро, в высоком прессинге, 1 на 1 и не бояться. У нас квалифицированные игроки, но матч получился очень энергозатратным. Но эмоции появлялись, потому что создавали моменты. В первые 20 минут у нашей команды был мандраж, не могли придержать мяч и отдохнуть, а теряли его. "Шахтер" очень быстро забил гол и просто жил на нашей половине поля. Это еще добавило уверенности горнякам.

Но когда мы связали 4 паса, перевели мяч с фланга на фланг, то почувствовали, что можем играть. Мы перестроились на схему 3-4-3, играли между линями, на что "Шахтер" ничем не мог ответить. В конце первого тайма донецкий клуб прижался к своим воротам, мы могли забить гол. Защитники "Шахтера" играют высоко, мы пытались использовать пространство за их спинами. Это нам удавалось. Мы заслужили минимум на 1 гол, а кто знает, как бы потом пошла игра. На эмоциях моя команда сумасшедшая. Они не раз показали, что в таком состоянии могут играть очень хорошо и вырывать победы. Сегодняшней игры не хватило, чтобы победить команду ЛЧ, но для других клубов этого было бы достаточно.

– Можно кого-то обвинить в 1-м пропущенном голе?

– Это индивидуальное мастерство Фернандо, он очень хорошо пробил в дальний угол. Этот футболист стоит денег, его не покупали за 30 или 100 тысяч евро. Второй тайм показал, что игра была равной. Мы минимум 25 минут были лучше "Шахтера". Но после второго гола "Шахтер" снова получил уверенность, чтобы сыграть так называемый дыр-дыр до конца. Матч был до гола, – рассказал Йовичевич.