Де Дзерби: В Шахтере много сильных игроков, но разного качества и возраста

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над "Днепром-1" в матче 7-го тура УПЛ.

– Насколько тяжело складывалась игра после паузы на матчи сборных?

– Всегда сложно – и в матчах до паузы, и после. Мы играли против очень сильной команды, но сыграли хорошо. Особенно хороши мы были на последних минутах второй половины.

Днепряне создали нам сложности после гола Фернандо, у нас присутствовал страх. Мне не понравилась первая половина второго тайма, мы играли с мячом не особенно смело. Мы потеряли ритм и передвигали мяч неправильно. А во второй половине второго тайма уже создавали моменты и могли забить второй гол раньше. Могли забить и третий мяч.

– Насколько было тяжело без Додо и Марлона?

– В "Шахтере" много сильных игроков, но разного качества и возраста. Я очень верю в Коноплю, у него может быть хорошая карьера. Молодые игроки должны играть, чтобы стать более уверенными, в частности Витао. Они оба сыграли хорошо.

– Фернандо вышел на левом фланге полузащиты, а Педриньо на острие. Какая роль была у второго? Центрфорвард или фальшивая девятка? Как он справился с этой задачей?

– В конечном результате я прав или вы?

– Думаю, вы.

– У меня такие принципы игры, что скоростным игрокам лучше играть на фланге. Это два очень сильных футболиста, которые могут играть на разных позициях.

– Недооценки "Шерифа" в ЛЧ не будет?

– Я не слишком хорошо знаю эту команду, я думал о "Днепре-1". Но сегодня начну думать о "Шерифе", – рассказал итальянский наставник.