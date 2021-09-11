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Де Дзерби: В Шахтере много сильных игроков, но разного качества и возраста
Наставник "горняков" подвел итоги победы над днепрянами
фото - Олександр Приходько
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал
– Насколько тяжело складывалась игра после паузы на матчи сборных?
– Всегда сложно – и в матчах до паузы, и после. Мы играли против очень сильной команды, но сыграли хорошо. Особенно хороши мы были на последних минутах второй половины.
Днепряне создали нам сложности после гола Фернандо, у нас присутствовал страх. Мне не понравилась первая половина второго тайма, мы играли с мячом не особенно смело. Мы потеряли ритм и передвигали мяч неправильно. А во второй половине второго тайма уже создавали моменты и могли забить второй гол раньше. Могли забить и третий мяч.
– Насколько было тяжело без Додо и Марлона?
– В "Шахтере" много сильных игроков, но разного качества и возраста. Я очень верю в Коноплю, у него может быть хорошая карьера. Молодые игроки должны играть, чтобы стать более уверенными, в частности Витао. Они оба сыграли хорошо.
– Фернандо вышел на левом фланге полузащиты, а Педриньо на острие. Какая роль была у второго? Центрфорвард или фальшивая девятка? Как он справился с этой задачей?
– В конечном результате я прав или вы?
– Думаю, вы.
– У меня такие принципы игры, что скоростным игрокам лучше играть на фланге. Это два очень сильных футболиста, которые могут играть на разных позициях.
– Недооценки "Шерифа" в ЛЧ не будет?
– Я не слишком хорошо знаю эту команду, я думал о "Днепре-1". Но сегодня начну думать о "Шерифе", – рассказал итальянский наставник.
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