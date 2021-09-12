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Миколенко: Второй гол добил Металлист 1925

Премьер-лига
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Получилось забить только во втором тайме

Миколенко: Второй гол добил Металлист 1925

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу киевлян в выездном матче с "Металлистом 1925":

" - Был тяжелый первый тайм. Хорошо, что мы забили на первых минутах второго, и после второго забитого мяча игра стала полегче. Можно сказать, что мы добили соперника, после чего играли уже без центра поля. Были контратаки как на наши, так и на их ворота.

- Почему первый тайм получился таким сложным? “Динамо” много атаковало, но до опасных моментов дело не доходило.

- Мы знали, что соперник будет стараться играть против нас на контратаках. Упустили несколько таких выпадов, а у нас в атаке не получалось отдать последний пас или пробить. Мяч пролетал мимо.

- Какая работа была проведена в раздевалке в перерыве? Была ли задача забить быстрый гол?

- Задачи забить именно быстрый гол не было, но, конечно, была задача забить и выиграть. Хорошо, что удалось открыть счет на второй минуте второго тайма, и играть стало легче.

- По вашему мнению, этот гол и закрыл матч или все-таки решающим был второй забитый мяч?

- После второго забитого гола было тоже сложно. Если бы мы пропустили, у “Металлиста 1925” был бы эмоциональный всплеск и они выбегали бы в атаки", - сказал Миколенко.

Благодаря этой победе "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 19 очков за семь туров.

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В статье: Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Виталий Миколенко
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Источник:
Динамо

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