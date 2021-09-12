Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Миколенко: Второй гол добил Металлист 1925
Получилось забить только во втором тайме
Фото: ФК Динамо
Левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко прокомментировал победу киевлян в выездном матче с "Металлистом 1925":
" - Был тяжелый первый тайм. Хорошо, что мы забили на первых минутах второго, и после второго забитого мяча игра стала полегче. Можно сказать, что мы добили соперника, после чего играли уже без центра поля. Были контратаки как на наши, так и на их ворота.
- Почему первый тайм получился таким сложным? “Динамо” много атаковало, но до опасных моментов дело не доходило.
- Мы знали, что соперник будет стараться играть против нас на контратаках. Упустили несколько таких выпадов, а у нас в атаке не получалось отдать последний пас или пробить. Мяч пролетал мимо.
- Какая работа была проведена в раздевалке в перерыве? Была ли задача забить быстрый гол?
- Задачи забить именно быстрый гол не было, но, конечно, была задача забить и выиграть. Хорошо, что удалось открыть счет на второй минуте второго тайма, и играть стало легче.
- По вашему мнению, этот гол и закрыл матч или все-таки решающим был второй забитый мяч?
- После второго забитого гола было тоже сложно. Если бы мы пропустили, у “Металлиста 1925” был бы эмоциональный всплеск и они выбегали бы в атаки", - сказал Миколенко.
Благодаря этой победе "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 19 очков за семь туров.
Популярное сейчас
- Серия А. Аталанта уступает дома Фиорентине, Малиновский отыграл 40 минут
- Хет-трик президента Нивы В, львовские Карпаты обходят команду из Галича - 8 тур в группе А
- Шахтер - СК Днепр-1 2:0. Обзор матча и видео голов
- Динамо и Шахтёр на первых двух позициях, Заря - шестая. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО