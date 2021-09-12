Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове

Киевское "Динамо" в седьмом туре чемпионата Украины приехало в гости к "Металлисту 1925". Харьковчане достаточно организованно действовали в первом тайме и сумели отстоять ничью, но сразу после перерыва забил Цыганков, а затем свой гол добавил Гармаш, который вышел на замену. "Металлист 1925" пытался огрызаться, но уровень киевлян все же значительно выше. Вашему вниманию ФОТО репортаж с матча от Марии Шейк.

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