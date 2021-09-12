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Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове

Премьер-лига
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Аргументы Цыганкова и Гармаша стали решающими

Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове

Фото - Марія Шайк

Марія Шейк Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в седьмом туре чемпионата Украины приехало в гости к "Металлисту 1925". Харьковчане достаточно организованно действовали в первом тайме и сумели отстоять ничью, но сразу после перерыва забил Цыганков, а затем свой гол добавил Гармаш, который вышел на замену. "Металлист 1925" пытался огрызаться, но уровень киевлян все же значительно выше. Вашему вниманию ФОТО репортаж с матча от Марии Шейк.

Фотогалерея

Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 1Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 2Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 3Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 4Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 5Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 6Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 7Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 8Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 9Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 10Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 11Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 12Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 13Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 14Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 15Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 16Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 17Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 18Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 19Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 20Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 21Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 22Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 23Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 24Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 25Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 26Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 27Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 28Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 29Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 30Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 31Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 32Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 33Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 34Пришлось поработать. ФОТО репортаж, как Динамо одолело Металлист 1925 в Харькове - фото 35
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В статье: Динамо (Киев) фото Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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mastvit2018 (Кам'янець-Подільськи)
12.09.2021 в 12:24
Напевне назва цієї статті стосується суддів та гравців Металіста, які як і попередні команди непогано працюють на Динамо! На жаль Бенфіка напевне буде працювати все - таки на себе і результат або принаймні гра не буде такою, коли майже у кожному матчі суперники Динамо відверто привозять собі голи!!!
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
12.09.2021 в 12:49
Ага футболісти Металіста так працювали на Динамо, що били по ногах завзято. А арбітр не дав червону за фол на Миколенку (за аналогічний фол проти Марлона гравця Чорноморця вилучили), не призначив кілька очевидних пенальті у ворота Металіста навіть відео не переглядав), скасував гол Кендзьори тощо
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