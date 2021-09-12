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Коломойский присутствовал на матче Шахтер - Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Возвращение в футбол?

Коломойский присутствовал на матче Шахтер - Днепр-1

24tv.ua

Новина українською

Бывший президент "Днепра" Игорь Коломойский присутствовал на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча "Шахтер" - "Днепр-1", который проходил вчера, 11 сентября.

В первом тайме его поймали объективы видеокамер. Коломойский находился в VIP-зоне арены.

Коломойский присутствовал на матче Шахтер - Днепр-1 - изображение 1

Отметим, что журналист Дмитрий Поворознюк сообщил, что Игорь Валерьевич был в компании президента "Зари" Евгения Геллера.

Напомним, что официально Коломойскому не принадлежит больше ни одна команда УПЛ, однако его связывают именно с финансированием "Днепр-1".

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В статье: Игорь Коломойский Шахтер (Донецк) Днепр-1
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Комментарии (14)
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fonj82 (Луганск)
12.09.2021 в 12:54
Геллер лучше бы на матчи Зари ходил.
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0
0
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simargl (Чернигов)
12.09.2021 в 12:41
Просто совпадение. Зашёл чувак на футбол и это не повод отбирать у Днепра -1 эту самую "1"
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0
0
Hanter44 (Baburka)
12.09.2021 в 11:40
Кто нибудь ответит на такой вопрос: НУ И ЧТО?
Ответить
+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
12.09.2021 в 11:30
Ответить
+1
0
avatar
armik (Киев)
12.09.2021 в 10:35
Смешно смотреть баскетбол Днепра.На редкость бестолковая команда с младшим бездарным коломойшей в составе.
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+2
-1
football_soccer (Украина)
12.09.2021 в 11:29
ты многое пропустил. Младший уже в Хорватию уехал. Днепр потерял этого "таланта"
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
12.09.2021 в 10:27
А должен в камере сидеть
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+4
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
12.09.2021 в 10:57
Вместе с ринатом, парашенкой и всеми остальным ермаками зеленскими бойками и медведчуками
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+4
-2
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uа-football-2021 (Київ)
12.09.2021 в 11:09
Але, звичайно же, не Суркіси. Диряві в своєму стилі))
+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
12.09.2021 в 12:39
А как же Суркисы )))??? Или своё не воняет ...?
+1
0
timofey (донецк/украина)
12.09.2021 в 13:03
ударься головой о стену и рискни посадить.наивный .....
0
0
Ol-g (Одесса)
12.09.2021 в 10:06
США его опустят.
Ответить
+2
-1
Ol-g (Одесса)
12.09.2021 в 10:05
Феодальчик.
Ответить
+2
-1
Ol-g (Одесса)
12.09.2021 в 10:05
Жлоб. Преступник.
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+4
-1


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