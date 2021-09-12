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Коломойский присутствовал на матче Шахтер - Днепр-1
Возвращение в футбол?
24tv.ua
Бывший президент "Днепра" Игорь Коломойский присутствовал на трибунах НСК "Олимпийский" во время матча "Шахтер" - "Днепр-1", который проходил вчера, 11 сентября.
В первом тайме его поймали объективы видеокамер. Коломойский находился в VIP-зоне арены.
Отметим, что журналист Дмитрий Поворознюк сообщил, что Игорь Валерьевич был в компании президента "Зари" Евгения Геллера.
Напомним, что официально Коломойскому не принадлежит больше ни одна команда УПЛ, однако его связывают именно с финансированием "Днепр-1".
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