Ворскла - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Эти команды до заключительного тура предыдущего чемпионата вели борьбу за еврокубки. Лишь во втором тайме последнего матча "Ворскла" смогла опередить "Десну" благодаря собственной победе, а также неожиданному поражению "северян". В новом сезоне команды снова мечтают о попадании в Лигу конференций, однако пока оба коллектива вне еврокубковой зоны.

Матч между "Ворсклой" и "Десной" состоится в воскресенье, 12 августа, и начнется в 19:30. Прямую трансляцию игры на ТВ покажет "Футбол 1". Ищите канал у своих кабельных провайдеров и на спутнике.

Легально в интернете вы сможете увидеть эту игру на нескольких платформах по подписке. Так, матч покажут oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell и другие.