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Ворскла - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
Полтавчане уже четыре матча без побед над "северянами" в чемпионате
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
Эти команды до заключительного тура предыдущего чемпионата вели борьбу за еврокубки. Лишь во втором тайме последнего матча "Ворскла" смогла опередить "Десну" благодаря собственной победе, а также неожиданному поражению "северян". В новом сезоне команды снова мечтают о попадании в Лигу конференций, однако пока оба коллектива вне еврокубковой зоны.
Матч между "Ворсклой" и "Десной" состоится в воскресенье, 12 августа, и начнется в 19:30. Прямую трансляцию игры на ТВ покажет "Футбол 1". Ищите канал у своих кабельных провайдеров и на спутнике.
Легально в интернете вы сможете увидеть эту игру на нескольких платформах по подписке. Так, матч покажут oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell и другие.
Если у вас не будет возможности увидеть поединок в прямом эфире, следить за ходом встречи у вас есть возможность в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол
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