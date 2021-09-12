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Ворскла - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Полтавчане уже четыре матча без побед над "северянами" в чемпионате

Ворскла - Десна: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Эти команды до заключительного тура предыдущего чемпионата вели борьбу за еврокубки. Лишь во втором тайме последнего матча "Ворскла" смогла опередить "Десну" благодаря собственной победе, а также неожиданному поражению "северян". В новом сезоне команды снова мечтают о попадании в Лигу конференций, однако пока оба коллектива вне еврокубковой зоны.

Матч между "Ворсклой" и "Десной" состоится в воскресенье, 12 августа, и начнется в 19:30. Прямую трансляцию игры на ТВ покажет "Футбол 1". Ищите канал у своих кабельных провайдеров и на спутнике.

Легально в интернете вы сможете увидеть эту игру на нескольких платформах по подписке. Так, матч покажут oll.tv, Vodafone TV, TV Plus Lifecell и другие.

Если у вас не будет возможности увидеть поединок в прямом эфире, следить за ходом встречи у вас есть возможность в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь. Вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле полтавского стадиона имени Алексея Бутовского.

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
12.09.2021 в 11:58
Интересно, а с чего автор взял, что оба коллектива ведут борьбу за Лигу Конференций? А почему не за Лигу Европы? Заря сейчас ничем не лучше Ворсклы. Десна да, забуксовала. Но думаю, Рябоконь со временем стабилизирует игру. И если для черниговцев, исходя из их состава и возможностей попадание в ЛК будет хорошим вариантом, то клуб Жеваго после неудачи в ЛК, серьезно усиливает состав, планирует реконструировать стадион и ставит целю попасть как раз в Лигу Европы, а не в Лигу Конференций.
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