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Трубин уже тренируется на поле

Премьер-лига
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Анатолий продолжает восстановление от повреждения

Трубин уже тренируется на поле

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин перешел на следующий этап восстановления от травмы. Игрок уже вернулся к тренировкам на поле. Об этом он сообщил в своем Instagram с подписью: "Работаю. Еще немного ... ".

Напомним, что 20 августа Трубин перенес операцию на мениске. По предварительным данным его восстановления должно продолжаться еще месяц.

За время его отсутствия Анатолий уже пропустил матчи против "Черноморца", "Миная", "Днепра-1" в УПЛ и против "Монако" в Лиге Чемпионов. Также голкипер не принял участие в сентябрьском сборе Национальной команды Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
12.09.2021 в 12:53
Ну да Російською та Англійською..... Російською щоб незаллежні народи Луганських і Донецьких Республік розуміли а Англійською щоб скаути знали. На Україну і українців насрати. Сподіваюсь він в збірній грати не буде!
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