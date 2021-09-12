Трубин уже тренируется на поле

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин перешел на следующий этап восстановления от травмы. Игрок уже вернулся к тренировкам на поле. Об этом он сообщил в своем Instagram с подписью: "Работаю. Еще немного ... ".

Напомним, что 20 августа Трубин перенес операцию на мениске. По предварительным данным его восстановления должно продолжаться еще месяц.

За время его отсутствия Анатолий уже пропустил матчи против "Черноморца", "Миная", "Днепра-1" в УПЛ и против "Монако" в Лиге Чемпионов. Также голкипер не принял участие в сентябрьском сборе Национальной команды Украины.