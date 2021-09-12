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Шаран - о матче Александрия - Ингулец: Честно говоря, ожидал от дерби большего
Специалист просматривал поединок с трибун
Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал дерби между "горожанами" и "Ингульцем”, которое завершилось победой подопечных Юрия Гуры:
"Честно говоря, ожидал от дерби большего. Хотелось увидеть такие дерби, которые были у “Александрии” с кропивницкой “Звездой”, а также с тем же “Ингульцом”, который мы обыграли 4:3 в чемпионате и на Кубок Украины — 4:1. Даже когда единственный раз за всю историю противостояний команд из Кировоградской области в роли главного тренера я проиграл дерби команде из Петрово — 0:1, игра тоже была упорной.
Помню, команда «Ингулец» на тот матч вышла такой заряженной, что пришлось действительно нелегко. Вот и в пятничном дерби я ожидал такой же заряженности, большей борьбы, жесткости и большого количества карточек. Но такой игра не получилась. Искры не летели. Футбола как такового хоть и было мало, но “Александрия”, на мой взгляд, все же заслуженно победила, так как выглядела получше соперника. И это несмотря на некоторые кадровые проблемы, которые у моей бывшей команды на тот день имелись.
Что касается “Ингульца”, то его игру я видел воочию, когда ездил в Кропивницкий на матч петровской команды с “Мариуполем”. Тогда петровчане мне понравились, поэтому, повторюсь, в Александрии ожидал от них большего", - сказал Шаран.
Отметим, что Владимир Богданович лично находился на дерби в Александрии.
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