  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран - о матче Александрия - Ингулец: Честно говоря, ожидал от дерби большего
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран - о матче Александрия - Ингулец: Честно говоря, ожидал от дерби большего

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист просматривал поединок с трибун

Шаран - о матче Александрия - Ингулец: Честно говоря, ожидал от дерби большего

Новина українською

Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал дерби между "горожанами" и "Ингульцем”, которое завершилось победой подопечных Юрия Гуры:

"Честно говоря, ожидал от дерби большего. Хотелось увидеть такие дерби, которые были у “Александрии” с кропивницкой “Звездой”, а также с тем же “Ингульцом”, который мы обыграли 4:3 в чемпионате и на Кубок Украины — 4:1. Даже когда единственный раз за всю историю противостояний команд из Кировоградской области в роли главного тренера я проиграл дерби команде из Петрово — 0:1, игра тоже была упорной.

Помню, команда «Ингулец» на тот матч вышла такой заряженной, что пришлось действительно нелегко. Вот и в пятничном дерби я ожидал такой же заряженности, большей борьбы, жесткости и большого количества карточек. Но такой игра не получилась. Искры не летели. Футбола как такового хоть и было мало, но “Александрия”, на мой взгляд, все же заслуженно победила, так как выглядела получше соперника. И это несмотря на некоторые кадровые проблемы, которые у моей бывшей команды на тот день имелись.

Что касается “Ингульца”, то его игру я видел воочию, когда ездил в Кропивницкий на матч петровской команды с “Мариуполем”. Тогда петровчане мне понравились, поэтому, повторюсь, в Александрии ожидал от них большего", - сказал Шаран.

Отметим, что Владимир Богданович лично находился на дерби в Александрии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Ингулец (Петрово) Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...