Для Луческу матч против Металлиста 1925 стал 50-м у руля Динамо

Матч седьмого тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Динамо" запомнился не только победой киевлян со счетом 2:0. Для наставника "бело-синих" Мирчи Луческу этот поединок стал 50-м у руля столичного клуба.

Процент побед составляет 68% - 34 раза "Динамо" под его руководством брало верх над соперником. Еще в девяти матчах киевляне играли вничью, а семь из них завершились поражением. 2,26 - такое среднее количество очков за поединок зарабатывали "бело-синие".

На счету Луческу 33 встречи в УПЛ, 13 - в еврокубках, 3 - в Кубке Украины и один матч за Суперкубок Украины.

За этот период румынский специалист вместе со своими подопечными победил во всех внутренних турнирах, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2023-го года.