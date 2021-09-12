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Для Луческу матч против Металлиста 1925 стал 50-м у руля Динамо

Премьер-лига
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С юбилеем!

Для Луческу матч против Металлиста 1925 стал 50-м у руля Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Матч седьмого тура УПЛ между "Металлистом 1925" и "Динамо" запомнился не только победой киевлян со счетом 2:0. Для наставника "бело-синих" Мирчи Луческу этот поединок стал 50-м у руля столичного клуба.

Процент побед составляет 68% - 34 раза "Динамо" под его руководством брало верх над соперником. Еще в девяти матчах киевляне играли вничью, а семь из них завершились поражением. 2,26 - такое среднее количество очков за поединок зарабатывали "бело-синие".

На счету Луческу 33 встречи в УПЛ, 13 - в еврокубках, 3 - в Кубке Украины и один матч за Суперкубок Украины.

За этот период румынский специалист вместе со своими подопечными победил во всех внутренних турнирах, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2023-го года.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
1927.kiev.ua

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