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Минай - Черноморец 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Результативная ничья в Ужгороде

Минай - Черноморец 2:2. Обзор матча и видео голов

фото - ФК Черноморец

Новина українською

В матче 7-го тура чемпионата Украины подопечные Василия Кобина и Юрия Мороза расписали результативную ничью. "Минай" к 53-й минуте вел 2:0, но одесситы сумели за 7 минут забить два мяча и разделить очки.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур
12 сентября. Ужгород. Стадион "Авангард"
"Минай" - "Черноморец" 2:2
Голы: Байдала 42, Вишневский 53 - Ванат 57, Авагимян 64

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Минай
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
12.09.2021 в 18:50
Кормилец косаръ!
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