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Минай - Черноморец 2:2. Обзор матча и видео голов
Результативная ничья в Ужгороде
фото - ФК Черноморец
В матче 7-го тура чемпионата Украины подопечные Василия Кобина и Юрия Мороза расписали результативную ничью. "Минай" к 53-й минуте вел 2:0, но одесситы сумели за 7 минут забить два мяча и разделить очки.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур
12 сентября. Ужгород. Стадион "Авангард"
Голы: Байдала 42, Вишневский 53 - Ванат 57, Авагимян 64
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
12.09.2021 в 18:50
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