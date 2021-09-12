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Мороз: Дай бог, чтобы мы в каждой игре так выкладывались - результат придет

Премьер-лига
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Наставник одесситов подвел итоги ничьи в Ужгороде

Мороз: Дай бог, чтобы мы в каждой игре так выкладывались - результат придет

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Юрий Мороз поделился мыслями после ничьи с "Минаем" в матче 7-го тура УПЛ.

— Довольны результатом?

— Много сегодня не реализовали моментов, но такая, боевая ничья. "Минаю" дома и родные стены помогали. Мои парни сегодня здорово отреагировали на 0:2, вернулись в игру, забили гол. Ванат забил великолепный гол, и Авагимян. Хотелось бы победы, но увы.

— В первом тайме команда играла острее, но пропустила, проблема только в реализации?

— Сегодня да, с реализацией были проблемы. Не забили реальные мячи, но есть проблема и в обороне. В каждой игре пропускаем. Как ни разговариваем, как ни перестраиваем футболистов. Должна быть концентрация в обороне, при отборе мяча, но надлежащей концентрации на сегодня нет.

— Ваша команда не только вернулась в игру, но и могла выиграть. Вы подсказывали или парни поверили в себя?

— И ребята поверили в себя, и играть начали раскрепощено. Больше начали держать мяч, играть флангами, чаще менять акценты с левого на правый фланг, но то индивидуальное мастерство на последних минутах, когда Брагару мог вывести нас вперед... Что-то не сработало. Будем работать над этим, есть время. Команда с каждой неделей становится крепче. Дай бог, чтобы мы постоянно двигались.

— Больше благодарили после матча или делали замечания?

— 50 на 50. Поблагодарил, конечно, потому что отыгрались, и играли хорошо. Дай бог, чтобы мы в каждой игре так выкладывались. Результат придет, – сказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) ФК Минай
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