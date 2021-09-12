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Кобин: При счете 2:0 нужно закрывать игру и не важно против кого ты играешь
Наставник "Миная" подвел итоги домашней ничьи
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин поделился мыслями после
— Ваш итог сегодняшнего поединка? Что удалось, что не удалось? Чем довольны?
— Хорошее начало матча с нашей стороны. Владели инициативой, начали с самого начала создавать моменты, были ближе к голу, а потом понемногу "Черноморец" выровнял игру и начал создавать нам проблемы.
Для болельщиков получилась отличная игра, с кучей голевых моментов как в одни ворота, так и в другие. Такие игры нужно дожимать, нужно максимально быть сконцентрированным, тогда бы мы эту победу не отпустили. А так, после второго гола сразу пропустили, "Черноморец" почувствовал уверенность в собственных силах, и у нас начались проблемы.
— Очень много позволили создать сопернику у своих ворот. Почему?
— Мы готовились. Много теории было, и в тренировочном процессе... Концентрация. Только я знаю и команда, почему мы так сегодня сыграли и в обороне, и в физическом плане. Если брать второй тайм, немного подсели.
У нас выпало несколько футболистов, которые сегодня не смогли помочь, так что все нормально, все хорошо. Двигаемся дальше. Верю в своих парней, в их профессионализм. Я не вижу ничего такого, но при счете 2:0 нужно закрывать игру и не важно, играешь ты против "Черноморца" или команды из верхней турнирной таблицы.
— Стартовый состав немного удивил, Селезнев остался в запасе, а Вишневский вышел со старта. Но потом это решение оправдало себя.
— Что касается Жени и Вишневского, то у нас и Ахмедзаде был травмирован, и Дима Билоног. Мы немного поменяли свою схему игры, перешли на 4 защитника. По этой схеме, как и тренировочному процессу, Олег выглядел довольно уверенно. Он был нацелен на ворота, и как показала игра – выбор был правильным, – рассказал Кобин.
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