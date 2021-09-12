Колос - Мариуполь 1:3. Потерянные без Костышина

12-е сентября 2021-го года Ковалевка запомнит надолго. Впервые в истории ФК "Колос" с ними на тренерском мостике не было Руслана Костышина. Уже экс-наставник остается в структуре клуба и сегодня был на трибунах, наблюдая за своими, если так можно сказать, птенцами, с которыми работал долгое время. Место многолетнего тренера команды занял Сергей Кузнецов, получивший время до Нового года, дабы доказать свою профпригодность. Работы у него хватает - пять очков в пяти матчах говорят сами за себя.

"Мариуполь" остался под крылом Остапа Маркевича, но проблем у них не меньше. Прежде всего кадровых, о которых не устает говорить сын успешного украинского специалиста. Сегодня на поле не смогли выйти два основных центральных защитника - Чоботенко получил серьезную травму, а Мампаси отбывал дисквалификацию. Также продолжает восстанавливаться Очеретько, а вышедший с первых минут Драмбаев получил травму уже на десятой минуте. Экстренно на футбольном поле появился вингер Холод, который был вынужден закрывать позицию правого защитника. Непростая ситуация, так ведь?

И в таких условиях "Мариуполь" зажег. Пусть и в первые 20 минут. Пока соперник пытался взять сумбуром, "приазовцы" четко играли на контратаках, дважды забив и еще столько же раз простив ковалевцев. Начнем с голов. Сначала был пас Холода, который разогнал атаку на правом фланге, Кащук качнул Петрова, после чего был сбит. С очень опасного стандарта пострадавший попал в штангу, однако первым на добивании хорошо сыграл Топалов - 0:1. Привет передаем Богданову, проспавшему своего футболиста. Второй гол также прошел при участии Кащука, который протащил сферу через половину поля, а потом отдал своевременный пас на Кулакова - тот пробил Маханькову между ног, удвоив преимущество своей команды. Тот же Кулаков обязан был забивать еще дважды, но, как мы уже говорили, простил своих соперников.

Два пропущенных гола дали нам возможность понять, не забрал ли Костышин после своего ухода хорошо известный характер Ковалевки. Говорим как есть, характер, в отличие от концентрации, остался. До конца тайма "Колос" создал несколько хороших моментов, но трижды (!) Ситчинава и один раз Богданов забить не сумели. Отдаем должное Кудрику, который на ленточке был хорош. После шести туров к киперу "Мариуполя" оставались вопросы, но до перерыва в Ковалевке он действовал так, как и должен был действовать вратарь.

Во втором тайме инициатива оставалась на стороне хозяев. Время шло и Сергею Кузнецову пришлось выпустить двух новых нападающих. Лысенко и новичок Ренан появились одновременно, подарив болельщикам надежду, что реализовывать моменты они будут лучше Ситчинавы. Но сразу после их выхода "приазовцы" должны были забивать третий. Топалов разобрался с соперником на левом фланге, прострелил в штрафную, где Свитюха в касание отправил мяч в сторону Марса. Говорят, что на красную планету планируется экспедиция, возможно вернут "кожаного" обратно.

"Колос" продолжал поджимать до тех пор, пока не удалось сократить отставание. Гол - конфетка. Следите внимательно. Ренан разогнался по правому флангу, отпасовал на Костышина, тот пяткой вернул мяч бразильцу, который помчал дальше и прострелил в штрафную. Туда же вбегал Лысенко, который избежал офсайда и в касание отправил мяч в сетку - 1:2. Вот что значит правильные замены. "Колос" продолжал давить, "Мариуполь" терпел, а игра шла до последнего забитого. Все понимали, что, либо первые вырвут ничью, либо вторые окончательно похоронят надежды соперника. "Мариуполь" был успешнее. Контратака в компенсированное время, пас Вьюнника на забегание Топалову, идеальная реализация - третий гол "приазовцев" и второй от Дмитрия. Это точно победа. Дебютная для коллектива Маркевича в этом сезоне.

"Колос" оставил неоднозначные впечатления. Команда провалилась в первые 20 минут, однако собралась и по модному показателю xG наиграла больше, чем на один забитый. Но свое не реализовали, а в конце пропустили третий. Эра после Костышина начинается не лучшим образом, будем наблюдать, что последует дальше.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Юрий Синишин (Ивано-Франковск)

Колос - ФК Мариуполь 1:3

Голы: Владимир Лысенко 72 - Дмитрий Топалов 16, Андрей Кулаков 26, Дмитрий Топалов 90+1

Колос: Владимир Маханьков, Матия Ром, Кирилл Петров, Диего Сантос (Оливейра Ренан 58), Вадим Милько, Александр Черноморец, Вячеслав Чурко (Денис Костышин 70), Николай Золотов, Ника Ситчинава (Владимир Лысенко 58), Олег Ильин, Андрей Богданов

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Максим Чех, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев (Никита Петерман 70), Алексей Кащук (Денис Свитюха 59), Денис Шостак (Владислав Клименко 46), Александр Драмбаев (Артем Холод 10), Андрей Кулаков (Богдан Вьюнник 59), Михаил Удод, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко

Предупреждения: Кирилл Петров 15, Александр Черноморец 37, Николай Золотов 69, Владимир Лысенко 71, Матия Ром 83, Денис Костышин 86 - Максим Чех 34, Андрей Кулаков 53, Владислав Клименко 83, Богдан Вьюнник 85