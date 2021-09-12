Колос - ФК Мариуполь 1:3. Обзор матча и видео голов

В матче 7-го тура УПЛ "Колос" дома уступил "Мариуполю". К 26-й минуте встречи "моряки" вели уже со счетом 2:0, усилиями Топалова и Кулакова. На 72-й минуте форвард хозяев поля Лысенко отыграл один мяч, но этого было. Точку в поединке поставил Топалов на 1-й компенсированной минуте, оформив дубль.

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько (Одесса)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Юрий Синишин (Ивано-Франковск)

Колос - ФК Мариуполь 1:3

Голы: Владимир Лысенко 72 - Дмитрий Топалов 16, Андрей Кулаков 26, Дмитрий Топалов 90+1