Футболистам Десны не платят зарплаты 6 месяцев

Игроки черниговской "Десны" до сих пор не получают финансовые выплаты, об этом сообщила журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Алина Войтова.

Такую информацию предоставил сам главный тренер - Александр Рябоконь.

Напомним, в июле была информация, что игроки "бело-синих" не получают зарплату 4 месяца.