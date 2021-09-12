Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футболистам Десны не платят зарплаты 6 месяцев
Ситуация в черниговском клубе не меняется
фото - ФК Десна
Игроки черниговской "Десны" до сих пор не получают финансовые выплаты, об этом сообщила журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Алина Войтова.
Такую информацию предоставил сам главный тренер - Александр Рябоконь.
Напомним, в июле была информация, что игроки "бело-синих" не получают зарплату 4 месяца.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол 1/2/3
Популярное сейчас
- Минай - Черноморец 2:2. Хитрость Кобина нивелирована характером моряков
- Президент Ла Лиги: Месси мог остаться в Барселоне. Это не было экономичиское решение
- Триумфальное возвращение Криштиану. МЮ - Ньюкасл 4:1. Видео голов и обзор матча
- Найти интригу в судейских решениях. Металлист 1925 - Динамо 0:2
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Arsenals (Днепр)
12.09.2021 в 21:20
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
12.09.2021 в 20:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...