  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболистам Десны не платят зарплаты 6 месяцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболистам Десны не платят зарплаты 6 месяцев

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Ситуация в черниговском клубе не меняется

Футболистам Десны не платят зарплаты 6 месяцев

фото - ФК Десна

Новина українською

Игроки черниговской "Десны" до сих пор не получают финансовые выплаты, об этом сообщила журналистка телеканалов "Футбол 1/2/3" Алина Войтова.

Такую информацию предоставил сам главный тренер - Александр Рябоконь.

Напомним, в июле была информация, что игроки "бело-синих" не получают зарплату 4 месяца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Arsenals (Днепр)
12.09.2021 в 21:20
И они еще играют это - жесткие терпилы
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
12.09.2021 в 20:25
Ну тогда и нечего удивляться, что сливают матчи. Защита - сплошная .опа, вратаря пригласили с улицы.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...