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Арбитр правильно не назначил пенальти на Селезневе, но желтая лишняя - эксперт
фото - ФК Львів
Бывший арбитр ФИФА, а ныне судейский эксперт Мирослав Ступар оценил работу арбитра Алексея Деревинского в матче "Минай" - "Черноморец". Поединок завершился со счетом 2:2, при этом вопросы к рефери возникли в двух эпизодах – когда закарпатцы отрыли счет в конце первого тайма, и когда Селезнев претендовал на пенальти уже в компенсированное время.
"На 42-й минуте арбитр Деревинский назначил пенальти в ворота "Черноморца" за падение Вишневского в борьбе с Вантухом. Однако он принял ошибочное решение. Что же произошло? Хочу обратить внимание, арбитр находился в хорошей позиции и должен был четко разобраться. Но, видимо, его сбило с толку, что рука Вантуха коснулась спины нападающего и тот, почувствовав легкое прикосновение, красиво завалился на газон. Никакого толчка или задержки со стороны одессита не было, значит - и нарушения не было. Самое верное решение со стороны Деревинского – продолжить игру.
Другой момент с падением Селезнева произошел на 91-й минуте. Тут арбитр разобрался правильно, увидев, что нападающий сам зацепился за ногу защитника. Но вынес Селезневу желтую карточку за симуляцию. Да, контакт был, но он разворачивался и по ходу наткнулся на ногу Михайленко. Поэтому карточка в этом эпизоде не уместна. Также нужно было продолжить игру без каких-либо санкций.
Что интересно, еще не закончилась игра, а Лучано Лучи уже прокомментировал падение Селезнева, заявив о симуляции, что тут же озвучил комментатор трансляции Виктор Вацко. Тогда возникает вопрос: а почему не было комментария по поводу падения Вишневского?".
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