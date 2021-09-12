Маркевич: Мы никогда не давали установки - валяться на поле молодым футболистам

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал выездную победу над "Колосом" в матче 7-го тура УПЛ.

— Спасибо за поздравления. Естественно комментарий по игре будет позитивным. На данном этапе нас большего всего интересуют бойцовские качества, которые нашей молодой команде надо проявлять в каждом матче. И сегодня команда их проявила. Это меня очень радует. Думаю, ребята почувствовали уверенность и поняли, что без этого аспекта в современном футболе не на что рассчитывать. Поздравляю нашу команду и наших болельщиков с заслуженной победой. Они заждались этой победы. Наверное, у них сегодня будет хорошее настроение.

— Сегодня "Мариуполь" одержал первую победу в сезоне. Почему не удавалось побеждать ранее? Что стало сегодня основным фактором в победе?

— У нас было много травм у ведущих игроков. Чеха, Меличенко… Очеретько все еще восстанавливается. Это очень весомые для нас потери. На их местах играли совсем молодые ребята, которые еще не достигли необходимого уровня физической подготовки.

"Колос" — опытная команда, в составе которой играют физически мощные футболисты.

Мы никогда не давали установки – валяться на поле нашим молодым футболистам. Мы такое поведение не поощряем. Но сегодня такие ситуации часто возникали и именно из-за того, что физически мощные игроки "Колоса" твердо ставили корпус, ногу – нашим молодым ребятам было тяжело противостоять такому давлению. "Колос" сегодня также проявил характер. Они сражались до конца.

— Следующий матч "Мариуполь" также проведет в Ковалевке против "Шахтера". Возможно, этот стадион стал для вас фартовым. Как будете настраиваться на следующую игру?

— Хороший вопрос. Надеемся, нам повезет. Будет тяжелый матч и те молодые футболисты, которые будут играть, получат бесценный опыт.