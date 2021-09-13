Коломойский: Вероятность возвращения в украинский футбол пока нулевая

Бывший владелец "Днепра" Игорь Коломойский посетил поединок "Шахтер" - "Днепр-1" (2:0), а после матча ответил на вопросы журналистов.

– Соскучились по футболу?

– Да нет, не сильно.

– Приехали же.

– А, в смысле по нашему футболу? Просто в Киеве с оказией.

– Болели за "Шахтер" или "Днепр-1"?

– Хороший вопрос. Это шутка?

– Нет.

– Как нет? За "Днепр", конечно.

– Как вам "Днепр" Йовичевича?

– Ничего, очень понравилось.

– Команда прогрессирует?

– С потенциалом команда, как и "Шахтер".

– Сердце у вас все-таки футбольное? Не можете без футбола?

– А почему я должен быть без футбола? Чемпионат Европы был, перед этим – мира. Футбольных соревнований хватает. Если бы не ковид, было бы еще больше.

– Вы как-нибудь принимаете участие в "Днепре-1"?

– Нет, не принимаю. Никак.

– Просто болеете за него?

– С оказией пригласили друзья, вот я и пришел посмотреть. Я и на баскетбол иногда хожу.

– Как вам "Шахтер" Де Дзерби?

– Команда с большим потенциалом. Но надо еще время, ведь он только пришел. Посмотрим, впереди большое испытание – ЛЧ. А в следующем году и вовсе не будет прямого попадания, я слышал.

– Вы знаете, а не слышали.

– Сначала слышал, а теперь знаю. Сначала же слушаешь, а потом знаешь.

– Общаетесь с президентом "Шахтера"?

– Периодически, но редко из-за ковида.

– Можете его набрать и поговорить о футболе?

– Да нет, зачем говорить о футболе. Какой смысл? Мы и раньше особо не говорили о футболе. Мы говорим на другие темы.

– Когда собирались президенты футбольных клубов, вы отходили в сторону и общались.

– Я же не президент футбольного клуба. Сегодня у нас разный статус – он президент футбольного клуба, а я не президент футбольного клуба.

– С Юрием Березой общаетесь?

– Давно не разговаривали. Наверное, года полтора-два.

– Как опытный президент, могли бы поделиться. Он не просит у вас советов?

– В клубе есть спортивный директор, он опытнее меня.

– Как вас сборная Украины?

– Я не хочу давать никаких оценок, но на Евро команда не вышла на пик своей физической и функциональной формы. После 30-й минуты физически выглядели усталыми. А чья это... Есть тренер по физподготовке, надо подводить команду. Тактически и стратегически команда играет, рисунок есть, а сил не было.

– Уход Шевченко – большая потеря?

– Время покажет.

– Как вам приход Петракова?

– Пока трудно оценивать, еще команда, созданная Шевченко. Что будет дальше – будем смотреть. Старт отбора на ЧМ был не очень, надо приложить большие усилия и чтобы соперники неважно сыграли.

– Сборная поедет в Катар?

– Хочу, чтобы поехала. Будем болеть. Но турнирная ситуация так себе. Хорошо, что Франция выиграла у Финляндии. Должна быть надежда на Казахстан, чтобы они не только у нас отбирали 4 очка, а и у остальных. Тогда будут шансы.

– С Павелко общаетесь?

– Иногда, но тоже крайне редко. С ним больше на футбольные темы. Особо не о чем общаться. Так, два раза в году. Последний раз разговаривал с ним полгода назад. Ковид смешал все карты.

– Поздравляете друг друга с днем рождения и Новым годом?

– Нет, мы в таком возрасте, что уже не поздравляем.

– Вас не хватает украинскому футболу. Вы знаете, что когда были вы, Ярославский, Суркисы, Ахметов...

– Это вам не хватает такого футбола, а нам – каждому по-своему. Ярославский же продал в свое время клуб. Но вернулся. Надо было не продавать.

– Какая вероятность того, что Игорь Коломойский вернется в украинский футбол?

– Пока я не вижу, пока нулевая. Кроме футбола, есть другая жизнь. Хватает своих вопросов, мы не будем в них углубляться, – сказал Коломойский.