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Тренер Колоса - о матче с Мариуполем: Стыдно за результат и за игру в обороне
"Мариуполь" переиграл клуб из Ковалевки
Фото: ФК Колос
Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от "Мариуполя" (1:3) в матче 7-го тура УПЛ.
"Стыдно за результат и стыдно за игру в обороне. Это те две вещи, за которые сегодня стыдно. Все остальное: атака, выполнение заданий футболистами, их настрой, мотивация, агрессия и желание победить сегодня порадовали.
Были ошибки у игроков. Мы готовились к игре с "Мариуполем", к их быстрым футболистам. Понимали, что с ними будет нелегко, но допустили ребята ошибки. Сложно что-то говорить. Будем исправляться и работать над их устранением.
Только тяжелая работа поможет победить отсутствие фарта. Его нужно заслужить тяжелой работой на поле и за его пределами от тренеров и футболистов. Будем стремиться к этому и работать", - сказал Кузнецов.
Напомним, после 7-ти туров "Колос" находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 5 баллов. "Мариуполь" добыл первую победу в сезоне Премьер-лиги.
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