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Тренер Колоса - о матче с Мариуполем: Стыдно за результат и за игру в обороне

Премьер-лига
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"Мариуполь" переиграл клуб из Ковалевки

Тренер Колоса - о матче с Мариуполем: Стыдно за результат и за игру в обороне

Фото: ФК Колос

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от "Мариуполя" (1:3) в матче 7-го тура УПЛ.

"Стыдно за результат и стыдно за игру в обороне. Это те две вещи, за которые сегодня стыдно. Все остальное: атака, выполнение заданий футболистами, их настрой, мотивация, агрессия и желание победить сегодня порадовали.

Были ошибки у игроков. Мы готовились к игре с "Мариуполем", к их быстрым футболистам. Понимали, что с ними будет нелегко, но допустили ребята ошибки. Сложно что-то говорить. Будем исправляться и работать над их устранением.

Только тяжелая работа поможет победить отсутствие фарта. Его нужно заслужить тяжелой работой на поле и за его пределами от тренеров и футболистов. Будем стремиться к этому и работать", - сказал Кузнецов.

Напомним, после 7-ти туров "Колос" находится на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 5 баллов. "Мариуполь" добыл первую победу в сезоне Премьер-лиги.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Кузнецов Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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