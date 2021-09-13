Тренер Колоса - о матче с Мариуполем: Стыдно за результат и за игру в обороне

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Сергей Кузнецов прокомментировал поражение от "Мариуполя" (1:3) в матче 7-го тура УПЛ.

"Стыдно за результат и стыдно за игру в обороне. Это те две вещи, за которые сегодня стыдно. Все остальное: атака, выполнение заданий футболистами, их настрой, мотивация, агрессия и желание победить сегодня порадовали.

Были ошибки у игроков. Мы готовились к игре с "Мариуполем", к их быстрым футболистам. Понимали, что с ними будет нелегко, но допустили ребята ошибки. Сложно что-то говорить. Будем исправляться и работать над их устранением.

Только тяжелая работа поможет победить отсутствие фарта. Его нужно заслужить тяжелой работой на поле и за его пределами от тренеров и футболистов. Будем стремиться к этому и работать", - сказал Кузнецов.