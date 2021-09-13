Потеря перед ЛЧ. Форвард Динамо сдал положительный тест на COVID-19

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес не сможет помочь киевлянам в ближайшее время.

Находясь в расположении своей национальной команды, 22-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Twitter Федерации футбола Венесуэлы.

Отмечается, что болезнь проходит бессимптомно и сейчас Рамирес изолирован от команды.

Напомним, в текущем сезоне Эрик провел 2 матча за "Динамо", где забил 1 гол и выполнил одну результативную передачу.

Добавим, завтра, 14 сентября, "бело-синие" сыграют первый матч в групповом туре Лиги чемпионов против "Бенфики". Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.