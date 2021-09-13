  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Потеря перед ЛЧ. Форвард Динамо сдал положительный тест на COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Потеря перед ЛЧ. Форвард Динамо сдал положительный тест на COVID-19

Премьер-лига
(1 голосов)

Рамирес заразился ковидом в расположении своей сборной

Потеря перед ЛЧ. Форвард Динамо сдал положительный тест на COVID-19

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий "Динамо" Эрик Рамирес не сможет помочь киевлянам в ближайшее время.

Находясь в расположении своей национальной команды, 22-летний футболист сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Twitter Федерации футбола Венесуэлы.

Отмечается, что болезнь проходит бессимптомно и сейчас Рамирес изолирован от команды.

Напомним, в текущем сезоне Эрик провел 2 матча за "Динамо", где забил 1 гол и выполнил одну результативную передачу.

Добавим, завтра, 14 сентября, "бело-синие" сыграют первый матч в групповом туре Лиги чемпионов против "Бенфики". Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Эрик Рамирес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
La Vinotinto

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...