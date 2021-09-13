Скрипник: Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли 2 очка

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ против "Руха" (1:1).

"Очень повлиял первый гол на игру, как обычно, бывает с моей командой. Первый и единственный момент, индивидуальная ошибка игрока приводит к реализации его от соперника. Нужно будет разобрать эту игру.

Мы сейчас будем ехать домой без настроения. Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли 2 очка. Может не хватило целеустремлённости или того сумасшедшего желания в штрафной, ведь моменты есть, но мячи не залетают", - сказал Скрипник.