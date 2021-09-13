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Скрипник: Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли 2 очка

Премьер-лига
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Наставник луганчан дал комментарий после матча с "Рухом"

Скрипник: Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли 2 очка

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ против "Руха" (1:1).

"Очень повлиял первый гол на игру, как обычно, бывает с моей командой. Первый и единственный момент, индивидуальная ошибка игрока приводит к реализации его от соперника. Нужно будет разобрать эту игру.

Мы сейчас будем ехать домой без настроения. Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли 2 очка. Может не хватило целеустремлённости или того сумасшедшего желания в штрафной, ведь моменты есть, но мячи не залетают", - сказал Скрипник.

Напомним, после 7-ти туров "Заря" находится на 7-й позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 зачетных пунктов. В следующем туре команда Виктора Скрипника сыграет 19 сентября с одесским "Черноморцем".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Рух (Львов)
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Источник:
ФК Заря

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