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Скрипник: Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли 2 очка
Наставник луганчан дал комментарий после матча с "Рухом"
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ против "Руха" (1:1).
"Очень повлиял первый гол на игру, как обычно, бывает с моей командой. Первый и единственный момент, индивидуальная ошибка игрока приводит к реализации его от соперника. Нужно будет разобрать эту игру.
Мы сейчас будем ехать домой без настроения. Хотелось поправить турнирную ситуацию, но потеряли 2 очка. Может не хватило целеустремлённости или того сумасшедшего желания в штрафной, ведь моменты есть, но мячи не залетают", - сказал Скрипник.
Напомним, после 7-ти туров "Заря" находится на 7-й позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 зачетных пунктов. В следующем туре команда Виктора Скрипника сыграет 19 сентября с одесским "Черноморцем".
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