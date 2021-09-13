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Владимир Шаран отреагировал на слухи об интересе Львова
А также "Кривбасса"
Фото: ФК Шахтер
Бывший главный тренер "Александрии" Владимир Шаран прокомментировал слухи об интересе со стороны "Львова" и "Кривбасса".
"Даже не знаю, чья это была инициатива — написать о якобы моей возможной причастности ко "Львову", но об этом мне успело сказать много людей. Возможно, что попросту меня увидели во Львове — вот и зародился этот необоснованный слух. А видеть меня в этом городе — вполне обычное явление, ведь я, можно сказать, львівський хлопець.
Это примерно то же самое, что недавно сказал Александр Хацкевич: мол, стоило ему приехать на домашнюю игру "Колоса" в Коваливку — и его уже туда сватают. Лично мне хочется съездить еще куда-нибудь посмотреть другой матч — мне интересно. Для этого у меня есть и время, и возможности. Например, поехать в Полтаву на один из домашних матчей "Ворсклы". Или в Кропивницкий, где я, как уже говорил, наблюдал за игрой "Ингулец" — "Мариуполь".
Приезжал я и в Кривой Рог, где посетил один из поединков "Кривбасса". И сразу люди начинают говорить: Шаран принимает одну из команд — либо ту, либо другую (улыбается). Обычно сватают в ту, у которой дела обстоят похуже. И это, поверьте, касается не только моей кандидатуры, но и многих тренеров, которые на данный момент находятся без работы. Так что по поводу "Львова" еще раз заявляю: все это слухи", - отметил Шаран.
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