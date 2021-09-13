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Журналист: Шевченко заменит Луческу на посту тренера Динамо

Премьер-лига
(6 голосов)

Экс-коуч сборной может стать следующим тренером киевлян

Журналист: Шевченко заменит Луческу на посту тренера Динамо

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет следующим наставником киевского "Динамо". Об этом рассказал журналист "Футбольного формата" Олег Ящук. На этой должности он сменит Мирча Луческу.

"Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с "Динамо", а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было ли это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей", – сказал Ящук.

"Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация", – подтвердил ведущий "Футбольного формата" Андрей Малиновский.

Напомним, 76-летний Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. Его соглашение действует до лета 2023 года. Андрей Шевченко работал со сборной Украины с 2016 по 2021 годы. Сейчас он находится без работы.

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В статье: Андрей Шевченко Мирча Луческу Олег Ящук Динамо (Киев)
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Комментарии (18)
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ukatan (Харьковская обл.)
13.09.2021 в 12:37
Наврядли. Шева никак не сможет из свободных агентов слепить конкурентноспособную команду как Луческу - опыт не тот. Тем более он спит и видит себя в "Милане".
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
13.09.2021 в 12:29
Чекайте, а навіщо тоді Містер контракт на рік до 2023 продовжував?? Щось логіки не бачу...
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+1
0
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Я так думаю... (КиЇв)
13.09.2021 в 12:19
Не знаю где, не знаю когда, не знаю кто, но есть такой инсайд имя ему тоже не знаю и не знаю есть ли такой инсайд, но напишу, «а чо?» пусть будет написано. Как то так можно описать эту информацию. А я знаю эти инсайды. Первый ОБС, а второй «приснилось». Вот с утра свой сон и рассказал. Теперь пусть народ занимается толкованием этих снов.
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+2
0
lightning (Одесса)
13.09.2021 в 12:16
Давайте прям сейчас
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0
-1
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
13.09.2021 в 12:07
Это хитрые вбросы. Шева может быть стажером у Лучи. Хозяин Динамо просит ..... через журналюг показать хороший результат как в ЛЧ, так в чемпионате Украины, а то есть запасной безработный.
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
13.09.2021 в 12:43
А я думаю, что это не хозяин Динамо просит …, а те кому плохо спится когда другим хорошо.
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+1
0
cucumber (Киев)
13.09.2021 в 12:01
Ізбаві Боже, невже Суркіси зовсім без мозку, щоб ризикувати клубом. Жоден іноземний клуб не запросить тренером людину, в якої нема не тільки досягнень на клубному рівні а й взагалі тренерського досвіду на цьому рівні, і яка живе реноме тільки колишнього лавревата Золотого м'яча. Знов набере купу італійців і буде надувати щокі, про нібито " моє чутке керівництво". До речі, а де підсумки його роботи на збірної, де на відборі до ЧМ команда втратила такі потрібні зараз 4 очки в домашніх іграх з андердогами, а також ганебних ігор з Австрією, Нідерландами, Англією на ЧЄ21? вася огурцов, який здивований такою новиною.
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+3
-1
football_soccer (Украина)
13.09.2021 в 12:05
Индзаги , Гаттузо, Пирло, Терри, Лэмпард , ди Маттео ( вообще ЛЧ взял) , Хави - а эти, что прям с аматоров начинали клубы свои тренировать? )))
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+1
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
13.09.2021 в 12:28
Не з аматорів, але переважно з молодіжного складу. Обидва Індзагі спочатку працювали з молодіжками в Лаціо і Мілані, Пірло теж був тренером Юве U23, Лемпард - юнацького складу Челсі. Гаттузо починав у швейцарському Сьйоні, Хаві - взагалі арабів тренує...
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.09.2021 в 11:44
Сказав журналіст Ахметівського формату
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+7
0
Алекс1955 (Донецк)
13.09.2021 в 11:38
Это что, чтобы создать нервозность Луческу? На фига нужны такие вбросы?
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+11
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
13.09.2021 в 12:21
100%
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
13.09.2021 в 13:08
Та какая может быть нервозность в 76 лет. Он знает себе цену, захочет уйдет на заслуженный отдых. А то вроде прям Моуриньо с Гвардиолой подживают и надо занервничать.
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0
0
volin-kovel (Chicago)
13.09.2021 в 11:37
ага , так і буде , а Луческу змінить Де Дзербі , бо так хочуть експерДи...
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+12
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.09.2021 в 11:45
Ні, після де Дзербі буде Грачов, а потім Леоненко.
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+6
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
13.09.2021 в 11:33
О Господи, бедная Дырка
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+2
-10
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Я так думаю... (КиЇв)
13.09.2021 в 12:23
А что случилось?
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+1
0
Romb_DK (Київ)
13.09.2021 в 13:06
порвали даунецкому петушку
0
0


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