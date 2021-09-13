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Журналист: Шевченко заменит Луческу на посту тренера Динамо
Экс-коуч сборной может стать следующим тренером киевлян
Фото Павла Кубанова - УАФ
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет следующим наставником киевского "Динамо". Об этом рассказал журналист "Футбольного формата" Олег Ящук. На этой должности он сменит Мирча Луческу.
"Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с "Динамо", а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было ли это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей", – сказал Ящук.
"Есть такой инсайд, действительно. Уже прошла такая информация", – подтвердил ведущий "Футбольного формата" Андрей Малиновский.
Напомним, 76-летний Мирча Луческу возглавляет "Динамо" с лета 2020 года. Его соглашение действует до лета 2023 года. Андрей Шевченко работал со сборной Украины с 2016 по 2021 годы. Сейчас он находится без работы.
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