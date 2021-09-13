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Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1
фото - Олександр Приходько
Перед центральным матчем седьмого тура УПЛ между "Шахтером" и "Днепр-1" Игор Йовичевич говорил, что у его команды есть шанс одолеть горняков, если она в этот день покажет свою лучшую игру. Очевидно, суббота таким днем не стала, поскольку "Днепр-1" проиграл. Хотя заставил поволноваться поклонников "Шахтера" создав несколько опасных моментов у ворот Пятова. Как горняки добыли свою победу, смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.
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