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Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1

Премьер-лига
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Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед центральным матчем седьмого тура УПЛ между "Шахтером" и "Днепр-1" Игор Йовичевич говорил, что у его команды есть шанс одолеть горняков, если она в этот день покажет свою лучшую игру. Очевидно, суббота таким днем не стала, поскольку "Днепр-1" проиграл. Хотя заставил поволноваться поклонников "Шахтера" создав несколько опасных моментов у ворот Пятова. Как горняки добыли свою победу, смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.

Фотогалерея

Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 1Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 2Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 3Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 4Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 5Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 6Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 7Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 8Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 9Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 10Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 11Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 12Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 13Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 14Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 15Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 16Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 17Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 18Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 19Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 20Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 21Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 22Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 23Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 24Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 25Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 26Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 27Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 28Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 29Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 30Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 31Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 32Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 33Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 34Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 35Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 36Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 37Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 38Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 39Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 40Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 41Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 42Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 43Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 44Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 45Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 46Бой дали, но не более. ФОТО репортаж с матча Шахтер - Днепр-1 - фото 47
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В статье: Шахтер (Донецк) фото СК Днепр-1
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