Леоненко: Луческу сделал лучше только оборону в Динамо, а так - ничего не поменялось

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался об игре киевлян в нынешнем сезоне.

"Для всех эта Лига чемпионов будет новая. Даже для тех, кто играл. У "Динамо" все сбалансировано, в отличие от "Шахтера", потому что никого не покупали. Одни и те же игроки стабильно играют в чемпионате. "Бенфика" – самый слабый соперник среди "Баварии" и "Барселоны".

Мы – самые слабые в этой группе. Чтобы быть стабильным нужно пару лет играть хорошо, а не пару раз. Луческу сделал лучше только оборону в "Динамо". А так – ничего не поменялось", — считает Леоненко.