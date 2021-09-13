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Леоненко: Луческу сделал лучше только оборону в Динамо, а так - ничего не поменялось

Премьер-лига
(12 голосов)

Мнение эксперта об игре киевлян в нынешнем сезоне

Леоненко: Луческу сделал лучше только оборону в Динамо, а так - ничего не поменялось

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался об игре киевлян в нынешнем сезоне.

"Для всех эта Лига чемпионов будет новая. Даже для тех, кто играл. У "Динамо" все сбалансировано, в отличие от "Шахтера", потому что никого не покупали. Одни и те же игроки стабильно играют в чемпионате. "Бенфика" – самый слабый соперник среди "Баварии" и "Барселоны".

Мы – самые слабые в этой группе. Чтобы быть стабильным нужно пару лет играть хорошо, а не пару раз. Луческу сделал лучше только оборону в "Динамо". А так – ничего не поменялось", — считает Леоненко.

Напомним, уже завтра, 14 сентября, "Динамо" сыграет первый матч в групповом туре Лиги чемпионов против "Бенфики". Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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Американец 2000
13.09.2021 в 14:08
Главное достижение Луческу - это Гармаш )))) Гармаш - наше усьо )))))Сейчас всё Динамо пасует на Гармаша (((((Дедовщина в действии (((( Луческу этого не понять (((((((
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Динамiт (Василькiв)
13.09.2021 в 14:33
Шиза косить нашi ряди !
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+1
0
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Американец 2000
13.09.2021 в 14:39
И это печально !
0
-2
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Динамiт (Василькiв)
13.09.2021 в 15:14
Йди до лiкаря, можливо допоможуть !
0
0
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usovvictor (Kharkov)
13.09.2021 в 13:56
...он стимул ввел, влияя на всю команду, ротацию правильно подобрал, наладил домашние заготовки, внутри команды подобрал, что имел игроков, ... - конечно для внутреннего чемпионата это хорошо сработало, но и мотивировал выход в ЛЧ, ...а не "только"... Удивительно, что для такого игрока это все так поверхностно..., ведь он из тех же слепил команду, которая была ниже плинтуса....
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