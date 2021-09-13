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Леоненко: Луческу сделал лучше только оборону в Динамо, а так - ничего не поменялось
Мнение эксперта об игре киевлян в нынешнем сезоне
Скриншот: ТК Футбол
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался об игре киевлян в нынешнем сезоне.
"Для всех эта Лига чемпионов будет новая. Даже для тех, кто играл. У "Динамо" все сбалансировано, в отличие от "Шахтера", потому что никого не покупали. Одни и те же игроки стабильно играют в чемпионате. "Бенфика" – самый слабый соперник среди "Баварии" и "Барселоны".
Мы – самые слабые в этой группе. Чтобы быть стабильным нужно пару лет играть хорошо, а не пару раз. Луческу сделал лучше только оборону в "Динамо". А так – ничего не поменялось", — считает Леоненко.
Напомним, уже завтра, 14 сентября, "Динамо" сыграет первый матч в групповом туре Лиги чемпионов против "Бенфики". Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.
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