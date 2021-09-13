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Форвард Мариуполя: Уверен, что эта победа над Колосом придаст нам сил

Премьер-лига
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"Азовцы" добыли первую победу в сезоне УПЛ

Форвард Мариуполя: Уверен, что эта победа над Колосом придаст нам сил

Фото: ФК Колос

Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Дмитрий Топалов прокомментировал победу в матче 7-го тура УПЛ над "Колосом" (3:1). 23-летний футболист отметился дублем в ворота соперника.

- Эмоции положительные. Долго ждали этого матча. Нам нужна была сегодня победа.

- Вам удалось сделать дубль…

- Да, это мой первый дубль в Украинской Премьер-лиге. Самое главное, что мы выиграли. Теперь с хорошим настроением поедем домой. Надоело проигрывать.

- Ваш первый гол – это тренерское задание играть на подборе при "стандартах"?

- Нет. Я просто первым среагировал на отскок мяча от штанги и сыграл на опережение.

- Откуда взялись силы убежать в контратаку на 90-й минуте и забить третий мяч?

- На эмоциях уже бежал вперед. Мы играли на контратаках, и такая тактика сработала.

- После того как "Колос" отыграл один мяч, не было страха упустить победу?

- Да, появилось где-то волнение. У нас в прошлом были игры, где мы пропускали в конце. Слава Богу мы выстояли и в конце забили еще один мяч.

- Такая эмоциональная победа даст команде толчок для дальнейшего позитивного выступления?

- "Колос" - хорошая команда. Мы рады, что победили ее на выезде. Уверен, что эта победа даст нам силы. Все у нас будет хорошо", - подытожил Топалов.

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка) Дмитрий Топалов
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Источник:
ФК Мариуполь

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