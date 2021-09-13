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Форвард Мариуполя: Уверен, что эта победа над Колосом придаст нам сил
"Азовцы" добыли первую победу в сезоне УПЛ
Фото: ФК Колос
Нападающий "Мариуполя" Дмитрий Топалов прокомментировал победу в матче 7-го тура УПЛ над "Колосом" (3:1). 23-летний футболист отметился дублем в ворота соперника.
- Эмоции положительные. Долго ждали этого матча. Нам нужна была сегодня победа.
- Вам удалось сделать дубль…
- Да, это мой первый дубль в Украинской Премьер-лиге. Самое главное, что мы выиграли. Теперь с хорошим настроением поедем домой. Надоело проигрывать.
- Ваш первый гол – это тренерское задание играть на подборе при "стандартах"?
- Нет. Я просто первым среагировал на отскок мяча от штанги и сыграл на опережение.
- Откуда взялись силы убежать в контратаку на 90-й минуте и забить третий мяч?
- На эмоциях уже бежал вперед. Мы играли на контратаках, и такая тактика сработала.
- После того как "Колос" отыграл один мяч, не было страха упустить победу?
- Да, появилось где-то волнение. У нас в прошлом были игры, где мы пропускали в конце. Слава Богу мы выстояли и в конце забили еще один мяч.
- Такая эмоциональная победа даст команде толчок для дальнейшего позитивного выступления?
- "Колос" - хорошая команда. Мы рады, что победили ее на выезде. Уверен, что эта победа даст нам силы. Все у нас будет хорошо", - подытожил Топалов.
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