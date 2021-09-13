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Кулаков: Знал, что забью Колосу

Премьер-лига
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Хавбек Мариуполя рассказал о победе над Колосом

Кулаков: Знал, что забью Колосу

fcmariupol.com

Новина українською

Хавбек "Мариуполя" Андрей Кулаков прокомментировал победу в матче 7-го тура УПЛ над "Колосом" (3:1).

— "Мариуполь" шокировал "Колос" двумя довольно быстрыми мячами в первом тайме. Такой был план на игру?

— Это результат нашей работы. Первый гол мы забили после штрафного. Второй хорошо выбежали в контратаку. Леша Кащук сделал хорошую передачу – я вышел один на один и реализовал момент.

— До забитого мяча у Вас было еще несколько хороших возможностей. Не нервничали из-за того, что не получилось забить?

— Нет. Я знал, что еще будут моменты, и я забью. Так в итоге и получилось.

— Какие коррективы в перерыве внес Остап Маркевич в игру команды? Ведь было понятно, что "Колос", проигрывая, пойдет ва-банк.

— В конце первого тайма мы немного подсели. Поэтому в перерыве тренеры просили нас встречать соперника выше, больше атаковали, чтобы заставить соперника обороняться. Мы исправили эти моменты и довели игру до победы.

— После того как "Колос" отыграл один мяч, не было страха упустить победу?

— Нет! У команды сегодня была уверенность, что мы выиграем и увезем отсюда три очка.

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В статье: ФК Мариуполь Колос (Ковалевка) Андрей Кулаков
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Источник:
ФК Мариуполь

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