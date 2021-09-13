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Кулаков: Знал, что забью Колосу
Хавбек Мариуполя рассказал о победе над Колосом
fcmariupol.com
Хавбек "Мариуполя" Андрей Кулаков прокомментировал
— "Мариуполь" шокировал "Колос" двумя довольно быстрыми мячами в первом тайме. Такой был план на игру?
— Это результат нашей работы. Первый гол мы забили после штрафного. Второй хорошо выбежали в контратаку. Леша Кащук сделал хорошую передачу – я вышел один на один и реализовал момент.
— До забитого мяча у Вас было еще несколько хороших возможностей. Не нервничали из-за того, что не получилось забить?
— Нет. Я знал, что еще будут моменты, и я забью. Так в итоге и получилось.
— Какие коррективы в перерыве внес Остап Маркевич в игру команды? Ведь было понятно, что "Колос", проигрывая, пойдет ва-банк.
— В конце первого тайма мы немного подсели. Поэтому в перерыве тренеры просили нас встречать соперника выше, больше атаковали, чтобы заставить соперника обороняться. Мы исправили эти моменты и довели игру до победы.
— После того как "Колос" отыграл один мяч, не было страха упустить победу?
— Нет! У команды сегодня была уверенность, что мы выиграем и увезем отсюда три очка.
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