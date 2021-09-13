  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо обновило официальный сайт клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо обновило официальный сайт клуба

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

А также клубный онлайн-магазин

Динамо обновило официальный сайт клуба

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" запустило новую версию официального сайта.

Отныне у сайта новый дизайн, новая структура и новые функциональные возможности.

Обновился и домен сайта – теперь это fcdynamo.com

На данный момент сайт работает в тестовом режиме.

Также киевляне запустили и новый сайт официального клубного онлайн-магазина.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
armik (Киев)
13.09.2021 в 20:12
Не помню кто был последним разработчиком, но одно время это был Домино-веб, или что-то в этом духе.Компания очень хитросделанная, отказывающаяся давать заказчику доступ к админке и управлению доменом, а за размещение любой новости требовала у заказчика 10 баксов.То, что команда сменила домен это подтверждает.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...