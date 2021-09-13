Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо обновило официальный сайт клуба
А также клубный онлайн-магазин
fcdynamo.com
"
Отныне у сайта новый дизайн, новая структура и новые функциональные возможности.
Обновился и домен сайта – теперь это fcdynamo.com
На данный момент сайт работает в тестовом режиме.
Также киевляне запустили и новый сайт официального клубного онлайн-магазина.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Офіційний сайт Динамо
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Александр Петраков
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Журналист: Шевченко заменит Луческу на посту тренера Динамо
- Найти интригу в судейских решениях. Металлист 1925 - Динамо 0:2
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
armik (Киев)
13.09.2021 в 20:12
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...