Динамо обновило официальный сайт клуба

Не помню кто был последним разработчиком, но одно время это был Домино-веб, или что-то в этом духе.Компания очень хитросделанная, отказывающаяся давать заказчику доступ к админке и управлению доменом, а за размещение любой новости требовала у заказчика 10 баксов.То, что команда сменила домен это подтверждает.