За первые 7 туров УПЛ посещаемость Шахтера на Олимпийском выше, чем у Динамо

Как известно, НСК "Олимпийский" в Киеве с нового сезона официально стал домашней ареной "Шахтера". Отныне "Динамо" делит главный стадион страны вместе с "горняками".

Журналист Владимир Мыленко обратил внимание на первые показатели посещаемости матчей двух клубов.

Интересно, что после стартовых туров УПЛ на домашние киевские матчи "горняков" пришло больше зрителей, чем на матчи "Динамо".

Данные посещаемости взяты с официального сайта УПЛ.

1 тур. Шахтер - 9129

1 тур. Динамо - 6657

2 тур. Динамо - 12936

3 тур. Шахтер - 8779

4 тур. Шахтер - 7137

5 тур. Динамо - 8902

6 тур. Динамо - 8870

7 тур. Шахтер - 13194

Средняя посещаемость:

Шахтер - 9559,75

Динамо - 9341,25