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За первые 7 туров УПЛ посещаемость Шахтера на Олимпийском выше, чем у Динамо
Шахтер продолжает экспансию
Как известно, НСК "Олимпийский" в Киеве с нового сезона официально стал домашней ареной "Шахтера". Отныне "Динамо" делит главный стадион страны вместе с "горняками".
Журналист Владимир Мыленко обратил внимание на первые показатели посещаемости матчей двух клубов.
Интересно, что после стартовых туров
Данные посещаемости взяты с официального сайта УПЛ.
- 1 тур. Шахтер - 9129
- 1 тур. Динамо - 6657
- 2 тур. Динамо - 12936
- 3 тур. Шахтер - 8779
- 4 тур. Шахтер - 7137
- 5 тур. Динамо - 8902
- 6 тур. Динамо - 8870
- 7 тур. Шахтер - 13194
Средняя посещаемость:
Шахтер - 9559,75
Динамо - 9341,25
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