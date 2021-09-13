Два очка до еврокубковой зоны. Верес - Львов 1:0

Если бы в украинском футболе понятие "дерби" значило больше даже чем Клуб, то самое большое месиво должно происходить как раз в противостояниях между "Вересом" и "Львовом". В 2018-м кучка, скажем так, не джентельменов наплевала на все возможные логические, этические и остальные порядки, сделав идиотами весь украинский футбол. Должно ли с тех пор кровной местью жить всё Ровно? По идее да. Но проблема в том, что у "Львова" какой-то особой фан-базы просто нет, поэтому воевать по сути не с кем. Ну, а от самих футболистов в принципе никогда не дождёшься разговоров о принципиальности. Вдруг за этот клуб в будущем играть придётся. Или спорт вне политики. Ну, да это лирика.

Впрочем, на лирику тянуло и по ходу игры. "Львов" ещё ни разу не побеждал в текущем сезоне, а в целом обоим командам в нынешнем чемпионате отводилось место в нижней части таблицы. Даже рывок "Вереса" на восьмую строчку пока воспринимается как временное явление. Если вы смотрели до этого игры "красно-чёрных" в нынешнем сезоне, то понимаете, о чём я. Посмотрим, как будет дальше, но в перспективе этому матчу больше подходил ярлык битвы аутсайдеров.

"Львов", который проводил дебютный поединок под руководством Олега Дулуба, с первых минут взял игру под свой контроль: с прессингом и подходами к чужим воротам, но с проблемамим в завершении. Однако это в порядке вещей в УПЛ и для более статусных клубов, поэтому стесняться говорить об этом вслух не стоит.

"Верес" был более конкретным, особенно братья Пасичи, всю активность забравшие на себя: Геннадий бил через себя из вратарской и с острого угла мимо дальней стойки, а Евгений издали проверил надёжность Ильющенкова. Главный момент "Львова" возник после стандарта: Довгий сыграл на подборе и с линии штрафной пробил в руки Когуту.

В дебюте второй партии "народный клуб" получил стратегическое преимущество, успешно завершив контратаку в четыре действия: забегание левым флангом Сергийчука, подача на Евгения Пасича, скидка на Кучерова, отличный удар в левый верхный угол. Выстрел был словно не из этого матча, настолько всё получилось хорошо.

Учитывая изменившиеся расклады, "Львову" нужно было предлагать что-то другое, а не безуспешные попытки в позиционном нападении добраться до ворот Когута или за счёт неудачных подач обострять. Даже контратаки номинальных хозяев выглядели бодрее, чем попытки номинальных гостей. В итоге, у одних у одних так ничего и не получилось, а другим больше ничего и не нужно было.

К финальному свистку мы докатились при том же результате, который установил Кучеров, досрочно покинувший поле из-за травмы. А это значит, что "Верес" седьмой тур завершит на восьмой строчке - по соседству с "Зарёй" и в двух очках от зоны Лиги конференций! Кто бы мог подумать. Для команды Юрия Вирта это большой аванс. "Львов" же подтверждает статус одной из наименее укомплектованных команд лиги. Весной команда на эмоциях рванула под руководством нового тренера, но на старте нового чемпионата стабильно держит свой уровень. Уровень продонных областей УПЛ.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Евгений Данильченко (Луганск), Дмитрий Оганесян (Луганск)

Верес - ФК Львов 1:0

Гол: Валерий Кучеров 53

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 85), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Сергей Петько 86), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров (Никита Полюлях 76), Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Тимофеенко 66), Дмитрий Клёц

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Иван Брикнер, Алваро Тавареш (Эрнест Антви 52), Назарий Ныч (Максим Грисьо 75), Александр Романчук, Энес Махмутович, Владимир Якимец, Фране Чирьяк, Андрей Бусько (Алексей Зозуля 75), Сергей Политыло (Шина 61)

Предупреждения: Геннадий Пасич 60, Михаил Шестаков 86 - Владимир Якимец 14, Фране Чирьяк 22, Алексей Довгий 44