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Антюх: Луческу сказал, что это была его личная просьба, что хотел меня видеть в Динамо
Хавбек рассказал, как переходил в Динамо из Колоса
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "
- Все пишут, что Луческу хотел Антюха посмотреть.
– Да, это Мистер хотел. Когда мы собрались, его сначала не было с нами, тогда Евро было. Когда он приехал, сразу меня позвал и сказал, что это была его личная просьба, что хотел меня видеть в команде. Поговорил со мной и объяснил, как надо действовать, чего хочет от меня, где меня видит.
- Он тебе говорил, когда впервые обратил внимание?
– Говорит, что много матчей смотрел. Сказал, чем понравился.
- Чем?
– Говорит, что не боюсь обыгрывать, настырный, лезу вперед. Уверенный, могу обыгрывать на скорости.
Летели с первого сбора. В аэропорту ко мне подошел Мистер и сказал, что я остаюсь, он поговорил с президентом все нормально. Клубы между собой договорились. Он сказал: "Ты остаешься, будешь футболистом "Динамо".
- Тогда ты сумел выдохнуть?
– Да, тогда уже, конечно. Эмоции очень переполняли. Позвонил родным, жене, родителям.
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