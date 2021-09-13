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Антюх: Луческу сказал, что это была его личная просьба, что хотел меня видеть в Динамо

Премьер-лига
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Хавбек рассказал, как переходил в Динамо из Колоса

Антюх: Луческу сказал, что это была его личная просьба, что хотел меня видеть в Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Динамо" Денис Антюх в эфире шоу "Трендец" рассказал об общении с Мирчей Луческу во время просмотра в команде.

- Все пишут, что Луческу хотел Антюха посмотреть.

– Да, это Мистер хотел. Когда мы собрались, его сначала не было с нами, тогда Евро было. Когда он приехал, сразу меня позвал и сказал, что это была его личная просьба, что хотел меня видеть в команде. Поговорил со мной и объяснил, как надо действовать, чего хочет от меня, где меня видит.

- Он тебе говорил, когда впервые обратил внимание?

– Говорит, что много матчей смотрел. Сказал, чем понравился.

- Чем?

– Говорит, что не боюсь обыгрывать, настырный, лезу вперед. Уверенный, могу обыгрывать на скорости.

Летели с первого сбора. В аэропорту ко мне подошел Мистер и сказал, что я остаюсь, он поговорил с президентом все нормально. Клубы между собой договорились. Он сказал: "Ты остаешься, будешь футболистом "Динамо".

- Тогда ты сумел выдохнуть?

– Да, тогда уже, конечно. Эмоции очень переполняли. Позвонил родным, жене, родителям.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Денис Антюх
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Источник:
Трибуна

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