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Геллер предложил Скрипнику новый контракт, тренер отказался
Пока что отказался
фото - Анатолій Спиця
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер "
"На матче УПЛ "Шахтер" – "Днепр-1" присутствовал президент "Зари" Игорь Геллер.
Мы перекинулись парой слов, и Геллер сказал, что предложил Скрипнику новый контракт. Скрипник пока что не подписал. То есть ситуация рабочая.
Также Геллер несколько расстроен стартом сезона – он все-таки рассчитывал, что команда сможет пробиться в группу Лиги Европы, и по игре он считает, что должны были выйти. Поэтому он считает, что в этом должен разобраться тренер – что игра у команды есть, а результата нет", - сказал Цыганык.
Напомним, что контракт Скрипника с "Зарей" рассчитан до конца нынешнего сезона.
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