Геллер предложил Скрипнику новый контракт, тренер отказался

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер " Зари " Виктор Скрипник пока что не хочет продлевать контракт с клубом.

"На матче УПЛ "Шахтер" – "Днепр-1" присутствовал президент "Зари" Игорь Геллер.

Мы перекинулись парой слов, и Геллер сказал, что предложил Скрипнику новый контракт. Скрипник пока что не подписал. То есть ситуация рабочая.

Также Геллер несколько расстроен стартом сезона – он все-таки рассчитывал, что команда сможет пробиться в группу Лиги Европы, и по игре он считает, что должны были выйти. Поэтому он считает, что в этом должен разобраться тренер – что игра у команды есть, а результата нет", - сказал Цыганык.