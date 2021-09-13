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Геллер предложил Скрипнику новый контракт, тренер отказался

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Пока что отказался

Геллер предложил Скрипнику новый контракт, тренер отказался

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер "Зари" Виктор Скрипник пока что не хочет продлевать контракт с клубом.

"На матче УПЛ "Шахтер" – "Днепр-1" присутствовал президент "Зари" Игорь Геллер.

Мы перекинулись парой слов, и Геллер сказал, что предложил Скрипнику новый контракт. Скрипник пока что не подписал. То есть ситуация рабочая.

Также Геллер несколько расстроен стартом сезона – он все-таки рассчитывал, что команда сможет пробиться в группу Лиги Европы, и по игре он считает, что должны были выйти. Поэтому он считает, что в этом должен разобраться тренер – что игра у команды есть, а результата нет", - сказал Цыганык.

Напомним, что контракт Скрипника с "Зарей" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Игорь Цыганык Евгений Геллер
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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djeff2015 (Запорожье)
13.09.2021 в 23:49
по какой "игре" заря должна была пройти в группу лиги европы???? счет на табло.табло на стадио.
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+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
13.09.2021 в 23:11
А нахрена Скрипнику эта Геллерская помойка? Пол команды ушло, остальные пол команды не тянет, качественной замены ушедшим нет. Так нахрена это Скрипнику?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
13.09.2021 в 23:04
Геллер дурачек
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0
-1


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